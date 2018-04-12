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民進黨中壢黨內初選 政二代「小周董」搶第一

2018-04-12 16:25聯合報 記者張裕珍╱即時報導

民進黨桃園市中壢區市議員黨內初選結果今天揭曉，7人登記爭搶5席，吳正吉、周秀玲2人民調墊底確定落馬；另，長相神似天王周杰倫的現任市議員彭俊豪身為政二代，以0.2443的亮眼成績，拿下初選第一名。

中壢區人口成長，帶動下屆市議員席次，將從本屆10席增加至11席，民進黨爭搶席次，此次提名5席，含1名女性保障名額，包含現任彭俊豪、黃傅淑香，還有新人周秀玲、張昌章、徐景文、張曉昀、吳正吉都登記角逐初選。

經昨晚三家民調公司電話民調，今天民調結果揭曉，成績依序為彭俊豪0.2443、張曉昀0.1846、黃傅淑香0.1729、徐景文0.1700、張昌章0.1028、吳正吉0.0794與周秀玲0.0460，吳正吉與周秀玲民調墊底，雙雙出局。

表現最亮眼的現任市議員彭俊豪為政二代，父親彭添富曾任省議員、立委，現任桃園果菜市場公司董事長，民調第二的新人張曉昀，則主打「中壢大姊姊」，形象清新也擠進前段班，黃傅淑香則展現現任優勢，初選也如願過關。

2016年立委選舉以385票之差，敗給國民黨籍陳學聖的前縣議員徐景文，這次回鍋改戰市議員選舉，順利拿下民調第四成績，曾任桃園升格前的中壢市民代表張昌章也成功過關，共5人將獲黨部提名參選中壢區市議員。

民進黨桃園市中壢區市議員黨內初選結果今天揭曉，7人登記爭搶5席，吳正吉、周秀玲2...
民進黨桃園市中壢區市議員黨內初選結果今天揭曉，7人登記爭搶5席，吳正吉、周秀玲2人民調墊底確定落馬。圖／民進黨桃園市黨部提供
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長相神似天王周杰倫的現任市議員彭俊豪身為政二代，以0.2443的亮眼成績，拿下民...
長相神似天王周杰倫的現任市議員彭俊豪身為政二代，以0.2443的亮眼成績，拿下民進黨中壢區市議員黨內初選第一名。圖／取自彭俊豪臉書
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選舉民進黨

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