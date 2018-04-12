民進黨中壢黨內初選 政二代「小周董」搶第一

2018-04-12 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



民進黨桃園市中壢區市議員黨內初選結果今天揭曉，7人登記爭搶5席，吳正吉、周秀玲2人民調墊底確定落馬；另，長相神似天王周杰倫的現任市議員彭俊豪身為政二代，以0.2443的亮眼成績，拿下初選第一名。

中壢區人口成長，帶動下屆市議員席次，將從本屆10席增加至11席，民進黨爭搶席次，此次提名5席，含1名女性保障名額，包含現任彭俊豪、黃傅淑香，還有新人周秀玲、張昌章、徐景文、張曉昀、吳正吉都登記角逐初選。

經昨晚三家民調公司電話民調，今天民調結果揭曉，成績依序為彭俊豪0.2443、張曉昀0.1846、黃傅淑香0.1729、徐景文0.1700、張昌章0.1028、吳正吉0.0794與周秀玲0.0460，吳正吉與周秀玲民調墊底，雙雙出局。

表現最亮眼的現任市議員彭俊豪為政二代，父親彭添富曾任省議員、立委，現任桃園果菜市場公司董事長，民調第二的新人張曉昀，則主打「中壢大姊姊」，形象清新也擠進前段班，黃傅淑香則展現現任優勢，初選也如願過關。