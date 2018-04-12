親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

媽媽桃將上市 桃市推認購做公益

2018-04-12 13:29聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓力，桃園市政府農業局今年首度推出認購計畫，即日起號召企業社團一次認購80盒以上媽媽桃，就會提撥3％認購金額作為後山光華、三光、高義、巴崚國小獎助學金，還會安排果園免費導覽，歡迎企業社團踴躍參與。

五月桃因產期在每年五月母親節前後，故稱「媽媽桃」，產季比拉拉山水蜜桃要提早一個月，媽媽桃生長海拔雖較水蜜桃低，果實也較為嬌小，但口感與水蜜桃差不多，皮薄、多汁、香氣足是媽媽桃最大特色，同樣受消費者好評。

媽媽桃將於下月盛產，由於最佳賞味期僅一個月，部落農民難免有產銷壓力，市府農業局輔導科今年首度推出認購計畫，企業社團若能一次認購80盒以上就能宅配到府，還可參加果園導覽活動，另認購金額部分將作為偏鄉獎助學金。

農業局輔導科指出，認購計畫即日至5月9日為止，每盒採8粒與10粒裝，8粒450元、10粒400元，以80盒為認購單位，表定5月10日開始出貨，將有7.5萬顆媽媽桃供認購，若全數認購完畢，預估從中提撥9.5萬元挹注偏鄉教育

輔導科長余誌松說， 「媽媽桃」企業社團認購計畫可上https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=196895104259556&id=178417076107359查詢，另今年也推出鮮享媽媽桃一日遊及二日遊行程，除了到復興區果園導覽，也會順道至新溪口吊橋、小烏來天空步道等處走走，歡迎上桃園自在遊網站報名。

桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓...
桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓力，桃園市政府農業局今年首度推出認購計畫，即日起號召企業社團一次認購80盒以上媽媽桃，就會提撥3％認購金額作為後山光華、三光、高義、巴崚國小獎助學。圖／桃園市農業局提供
分享
桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓...
桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓力，桃園市政府農業局今年首度推出認購計畫，即日起號召企業社團一次認購80盒以上媽媽桃，就會提撥3％認購金額作為後山光華、三光、高義、巴崚國小獎助學。圖／桃園市農業局提供
分享

偏鄉教育農民天空步道

相關新聞

桃觀旅局臉書發文僅8人讚 議員諷：早安文都有3千讚

2018-04-12 12:04

竹市將軍村工程 發現疑日治時期防空掩體

2018-04-12 13:02

桃園樂托邦國際音樂節擾民 秘書長：以後不會再辦了

2018-04-12 13:59

變形金剛夯 咖啡店設擬真金剛模型成打卡新熱點

2018-04-12 11:19

被虧市長當里長在做 鄭文燦：需求無分大小

2018-04-12 10:34

北部畜牧業緊縮 廚餘朝發電另闢新路

2018-04-12 10:26

桃市成立低碳環教中心 催生環教場所

2018-04-12 00:40

終止圓樓委外經營契約 苗縣府提告被駁回

2018-04-12 00:29

清潔招標空窗期 客家圓樓環境4天變髒

2018-04-12 00:27

科學園區設管條例待修 3個月給交代

2018-04-12 00:23

售地跳票、屋蓋一半… 竹科配租戶抗議

2018-04-12 00:19

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

台灣科慕公司團協優於勞基法 鄭文燦讚：特休假很有人性

2018-04-11 18:33

百名配租戶拉白布條 抗議竹科管理局配售跳票

2018-04-11 15:08

桃園停車格自主開單擴大試辦 但多數民眾不知此政策

2018-04-11 14:51

石門橄欖球 訓導處皮孩子 球場衝鋒陷陣

2018-04-11 14:29

這個冠軍盃 石門國中橄欖球隊等30年

2018-04-11 14:26

竹南拖吊場5月啟用 鎖定竹南頭份加強違停拖吊

2018-04-11 14:25

桃園青年租金加碼！月領4千、戶數不設限

2018-04-11 12:00

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

藥丸膠囊可變成手環胸針 新銳藝術展顛覆想像

2018-04-11 08:06
看更多

熱門文章

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 PTT鄉民：這個好笑

2018-04-11 19:34

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48

竹南拖吊場5月啟用 鎖定竹南頭份加強違停拖吊

2018-04-11 14:25

桃園停車格自主開單擴大試辦 但多數民眾不知此政策

2018-04-11 14:51

影／吳音寧去留長官決定 柯文哲：我不是她長官

2018-04-11 16:11

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

郵局徵志工兼清潔人員 網友酸「真是作功德」

2018-04-11 15:52

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

賴清德是台灣行政院長 柯文哲：我是台灣台北市長

2018-04-11 18:31

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

2018-04-11 15:42

百名配租戶拉白布條 抗議竹科管理局配售跳票

2018-04-11 15:08

遭議員飆罵三字經 林洲民：民代不應對人罵「趕羚羊」

2018-04-11 21:04

大甲媽跟轎必備App 今年新增YouBike站點

2018-04-11 19:59

又被要求自行請辭 柯文哲苦笑對吳音寧喊：加油

2018-04-11 15:06

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

議員多次追問是否適任 吳音寧說不出口

2018-04-11 19:14

吳音寧去留 柯：我不是她長官

2018-04-11 23:16

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

台東外海劇烈對流 綠島下冰雹！

2018-04-11 19:32

北捷民汐線說明會 東湖支線存廢居民險吵起來

2018-04-11 22:57

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

2018-04-11 22:06

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

草屯創世年虧三百萬 園遊券滯銷陷「公益冰河期」

2018-04-11 14:25

巡山員扮柯南追山老鼠 變裝、跟監、偷拍樣樣來

2018-04-11 18:48

王世堅批世大運周年慶 柯文哲反譏後道歉

2018-04-11 23:52

阿里山嘉義製材所 具有申請世界遺產潛力

2018-04-11 19:10

高雄圓山要揮別LKK 轉型莊園度假飯店

2018-04-11 19:22

邱文祥酸老同學柯文哲 別讓北市府淪情色窟

2018-04-11 17:58

送錯電？中市16戶電器燒壞 台電指變壓器故障

2018-04-11 18:30

殘念！台南七股網子寮汕 發現擱淺死亡偽虎鯨

2018-04-11 14:23

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

士林夜市坑人超貴水果攤 網友：至少有8攤

2018-04-11 15:36

老師帶我回家吃飯 一輩子記得他！

2018-04-11 15:27

帶女兒登記參選市議員 鍾沛君：讓選民看到最真的我

2018-04-11 15:39

大甲媽將遶境 中部交通管制看這裡

2018-04-11 17:49

北市府藏偷拍狼！ 柯文哲：受害者都可以來申訴

2018-04-11 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top