媽媽桃將上市 桃市推認購做公益

2018-04-12 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，將於下月開始盛產，為減輕農民銷售壓力，桃園市政府農業局今年首度推出認購計畫，即日起號召企業社團一次認購80盒以上媽媽桃，就會提撥3％認購金額作為後山光華、三光、高義、巴崚國小獎助學金，還會安排果園免費導覽，歡迎企業社團踴躍參與。

五月桃因產期在每年五月母親節前後，故稱「媽媽桃」，產季比拉拉山水蜜桃要提早一個月，媽媽桃生長海拔雖較水蜜桃低，果實也較為嬌小，但口感與水蜜桃差不多，皮薄、多汁、香氣足是媽媽桃最大特色，同樣受消費者好評。

媽媽桃將於下月盛產，由於最佳賞味期僅一個月，部落農民難免有產銷壓力，市府農業局輔導科今年首度推出認購計畫，企業社團若能一次認購80盒以上就能宅配到府，還可參加果園導覽活動，另認購金額部分將作為偏鄉獎助學金。

農業局輔導科指出，認購計畫即日至5月9日為止，每盒採8粒與10粒裝，8粒450元、10粒400元，以80盒為認購單位，表定5月10日開始出貨，將有7.5萬顆媽媽桃供認購，若全數認購完畢，預估從中提撥9.5萬元挹注偏鄉教育。