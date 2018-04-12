售地跳票、屋蓋一半… 竹科配租戶抗議

2018-04-12 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



自救會抗議科管局承諾5年後將優先讓售承購土地給配租戶，如今卻跳票。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「官方失信，土地配售遙遙無期！」新竹科學園區靠近園區三路與雙園路的路口，十多位住戶昨天掛起白布條，抗議科管局原本承諾5年後將優先讓售承購土地給配租戶卻跳票，他們房子都蓋好了，卻無法承購土地，住戶憤怒揚言抗議到底。

十多年前，台積電園區三、五路徵收土地時，兩條路段共計有4百多戶住戶配合拆遷。有地主因被徵收面積在80平方公尺以下，只能領取現金補償，剩下117戶地主經科管局答應5年後得以優先承購，進行抽籤配租。

自救會會長鄭仙木表示，科管局函文允諾，「使用滿5年後，再循其他合法方式處理」，結果期滿，科管局卻推給國有財產署，以500坪以上土地不得出售為由，導致民眾租了6年仍無法承購土地。

竹科園區徵收地的配租戶自建房屋，因土地非己所有，銀行團拒絕貸款，建房與入住被迫中斷。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「近20多戶無法順利交屋！」鄭仙木搖頭說，配租戶自己建房，土地非自己所有，銀行團拒絕貸款，只好向親友、借高利貸蓋房子，有些蓋到一半沒錢，建商不交屋，有人蓋好了沒錢裝潢，整棟房子根本無法住。

其中，林姓住戶因不滿科管局跳票，不願意付每月租地金，被科管局告上法院、要求拆屋還地，他說，「蓋好房子後，自己也沒錢再裝潢，只好整棟房子空盪盪。」

對此，竹科管理局副局長陳淑珠回應，管理局協助安置配租戶，會在合法範圍中，協助取得土地所有權，但受限國有財產署明訂「500坪以上土地不得出售政策」無法解套，若以專案來解決，科學工業園區設置管理條例中，沒有服務區配售條文，有待突破，將朝修法或新訂法規方向持續努力，提報中央儘快辦理。

縣議員邱振瑋說，希望科管局能依照以前承諾辦理配售優先承購，否則接下來科管局要協助台積電3奈米30公頃的徵收，人民恐怕無法信任政府，將一同發動抗爭。