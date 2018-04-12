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清潔招標空窗期 客家圓樓環境4天變髒

2018-04-12 00:27聯合報 記者黃瑞典／苗栗報導

苗栗縣客家圓樓及北勢溪親水廊道周邊垃圾桶滿溢，髒亂不堪。 記者黃瑞典／攝影
苗栗縣客家圓樓及北勢溪親水廊道周邊垃圾桶滿溢，髒亂不堪。 記者黃瑞典／攝影
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苗栗縣客家圓樓曾是網路暴紅景點，但近日被發現圓樓及北勢溪親水廊道周邊垃圾桶爆滿，垃圾散落一地，雜草叢生，草花也無人整理，民眾氣得直跳腳「苗栗門面如此髒亂不堪，連遊客都搖頭」，實在太可惜了！

苗栗縣政府水利處副處長黃文璋說，北勢溪親水廊道兩側環境清潔維護工作合約到3月期滿，新標案已上網，這段空窗期沒有廠商處理，昨天已請另外的廠商協助，將圓樓及北勢溪親水廊道周邊的垃圾清理乾淨。

後龍鎮豐富社區發展協會常務監事林俊男住圓樓附近，氣呼呼說圓樓及北勢溪親水廊道環境優美，位高鐵苗栗站旁，但圓樓及北勢溪周邊垃圾桶至少4天沒清理，菸蒂、餐盒、塑膠袋等垃圾散落一地，嚴重影響環境衛生與觀瞻，連雜草也沒割，怎麼代表苗栗縣門面？

記者實地察看，圓樓、北勢溪親水廊道幾個垃圾桶都已滿溢，周邊散落許多垃圾，圓樓後方人行道兩座龍形綠籬造景，因沒修剪顯得雜亂，不成龍形，縣府文觀局已協助派員清理圓樓四周垃圾桶及周邊的垃圾。

黃文璋說，北勢溪環境清潔維護標案包括環境清理、除草及維護，合約1年，預計月底前發包，這段空窗期會請另外的包商先協助處理北勢溪周邊環境整潔工作，維持周邊美好的環境。

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