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終止圓樓委外經營契約 苗縣府提告被駁回

2018-04-12 00:29聯合報 記者黃瑞典／苗栗報導

苗栗縣府將客家圓樓販賣部與餐廳委外經營後，提前終止契約並要求業者遷出未果，提告遭...
苗栗縣府將客家圓樓販賣部與餐廳委外經營後，提前終止契約並要求業者遷出未果，提告遭法院駁回。 記者黃瑞典／攝影
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苗栗縣府103年將客家圓樓販賣部及餐廳委外經營，租約5年，後因計畫將圓樓與周邊廣場委外經營，而以「為配合政策需要收回自行處理者」為由終止契約，並要業者遷出，業者不從，縣府提告請求遷讓房屋，但法院認為縣府收回仍是要委外並非自行處理，終止契約不合法，予以駁回。

縣府文觀局將與律師研議是否上訴，另外，合約至108年9月30日期滿，文觀局將利用此期間進行促進民間參與公共建設法的OT（營運、移轉）模式先期作業，比照苗栗特色館的經營模式規畫委外經營，希望客家圓樓能充分利用帶動商機，降低營運成本。

縣府103年8月將圓樓販賣部餐廳委外經營，出租面積約302平方公尺，月租金2萬3441元，合約中規定「為配合政策需要收回自行處理者」得終止或解除契約，縣府計畫106年1月起將客家圓樓及周邊廣場委外經營，以減輕縣庫支出，而以「政策需要」通知業者提前於105年12月31日終止合約，要求業者遷出，但業者拒遷遭提告。

法院審理時，業者主張客家圓樓本不收費入館，縣府104年7月1日起開始收費入館及停車費，造成遊覽車業者抵制，業者慘澹經營，縣府以「配合政策需要收回自行處理者」為由終止契約，但收回目的還是要委外經營，只是換個手法變更經營人，顯然侵犯業者合法權益。

縣府主張，圓樓每年經營管理費約800萬元，考量財政困窘及只出租圓樓部分場地未能整體經營，導致收支失衡，所以計畫將圓樓及周邊設施一併委外經營，減輕縣庫支出。

法官認為，經營成本與財政困窘在簽約時縣府即已得知，並非無法預期的政策需要，且縣府收回圓樓也是要委外經營，並非「收回自行處理」，以此為由終止契約難認合法，駁回縣府請求業者遷出圓樓的請求。另外，縣府要求業者給付房屋稅、空調費等共19萬餘元，法官則裁定業者應給付並付利息。

客家圓樓

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