新竹市頭前溪舊港橋 打造沿線2.8公頃草原區

2018-04-11 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市政府在頭前溪舊港橋下打造新竹左岸，2.8公頃草原區今天舉行開工典禮，市長林智堅表示，將打造親水自行車道，並鋪設舒適草地與人行舖面，市民散步、騎自行車時，能沿途欣賞海岸、草原等景觀。

市府指出，新竹左岸最下游的舊港橋下過去雜草叢生，缺乏景觀規畫，舊港高灘地景觀改善工程規畫將自行車道一分為二，除原本舊有車道外，新增有彎度變化的自行車道，可以沿途欣賞海岸、草原等不同景觀，橋下停車空間也一併鋪設舒適草地，提供市民能坐下來欣賞南寮漁港的落日餘暉。

林智堅表示，他積極改善新竹左岸環境，爭取經費打造微笑水岸，有系統的串聯起河、海、港，推出新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線，未來民眾可騎乘自行車，體驗綿延27公里的休憩藍帶。

林智堅感謝水利署二河局的支持，新竹市總共獲得7.3億元補助。他說，這次工程將秉持生態優先、景觀型塑及好維管三大原則來規畫新竹左岸，將過去雜草叢生、被外來種侵襲的區域重新盤整，打造成特色草原，透過好維管、低人工化設計，讓整體景觀自然型成一個永續發展的生態。