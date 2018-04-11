新竹市頭前溪舊港橋 打造沿線2.8公頃草原區
新竹市政府在頭前溪舊港橋下打造新竹左岸，2.8公頃草原區今天舉行開工典禮，市長林智堅表示，將打造親水自行車道，並鋪設舒適草地與人行舖面，市民散步、騎自行車時，能沿途欣賞海岸、草原等景觀。
市府指出，新竹左岸最下游的舊港橋下過去雜草叢生，缺乏景觀規畫，舊港高灘地景觀改善工程規畫將自行車道一分為二，除原本舊有車道外，新增有彎度變化的自行車道，可以沿途欣賞海岸、草原等不同景觀，橋下停車空間也一併鋪設舒適草地，提供市民能坐下來欣賞南寮漁港的落日餘暉。
林智堅表示，他積極改善新竹左岸環境，爭取經費打造微笑水岸，有系統的串聯起河、海、港，推出新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線，未來民眾可騎乘自行車，體驗綿延27公里的休憩藍帶。
林智堅感謝水利署二河局的支持，新竹市總共獲得7.3億元補助。他說，這次工程將秉持生態優先、景觀型塑及好維管三大原則來規畫新竹左岸，將過去雜草叢生、被外來種侵襲的區域重新盤整，打造成特色草原，透過好維管、低人工化設計，讓整體景觀自然型成一個永續發展的生態。
環保局長江盛任指出，舊港大橋位居頭前溪海河交會處，橋下高灘地及近海水體中，佈有廣大半鹹淡草生植物及棲息多樣化的海河交界生物，已形成一處特有的生態環境。舊港高灘地景觀改善工程完工後，可讓民眾同時體驗多元的水岸環境及高灘地多樣豐富的生態棲地環境。
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