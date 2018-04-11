桃園停車格自主開單擴大試辦 但多數民眾不知此政策

2018-04-11 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃市府交通局4月起擴大舉辦自主開單增加到15格，許多民眾仍不曉得或不會運用。記者李京昇／攝影 分享 facebook

桃園市交通局從今年2月起，在桃園區公所前開放部分停車格給民眾「自主開單」，民眾可利用手機APP程式開立停車單，4月起擴大試辦，並延長 1 個月停車半價優惠，但不少民眾仍不知道有此方案，或根本不曉得什麼是「自主開單」。

目前市府在桃園區公所試辦15格「自主開車停車格」，民眾停車後可用手機掃描路邊OR code掃描立牌，輸入車牌就可建立停車單，並透過行動支付繳費，省去人工付款，交通局2月試辦以來，平均每天有 4.74 輛車使用。

劉姓市民說，他經常來市府或區公所辦公，但不曉得這個「自主開車停車格」差異在哪；陳姓市民表示，停好車後就趕著要去辦公，不太會想再花時間掃描，不過行動支付繳費確實會方便很多。

交通局長劉慶豐說，市府每年約要花1億多元委外聘請路邊開單員，且有9成民眾會拿停車單到超商繳費，對此，公部門還得給超商每張4.1元的代收手續費，平均一年代收850萬筆停車費、要支出3414萬元。

他表示，自主開單操作其實很簡單，民眾在標示有「自主開單車位」的車格停妥車後，手機直接掃描告示牌上QR-code，自己開立停車單，離開時進行結算，即成功替自己開立一張停車繳費單，不用花費幾分鐘。

另外，即日起到4月底民眾使用自主停車格，搭配行動支付繳納停車費，前5筆費用享有半價優惠，每筆最高優惠50元，如果民眾忘記自主開單，開單員仍會進行開單作業，不必擔心漏繳停車費而受罰。