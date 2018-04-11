親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

加速推動環教場域 桃市成立低碳環境教育中心

2018-04-11 11:57聯合報 記者許政榆╱即時報導

環境問題層出不窮，為讓更多場域成為環境教育場所，桃園市環保局成立「低碳暨環境教育中心」，今日上午由市長鄭文燦揭牌，表示中心的任務就是協助各單位取得環保署的環教場所認證，結合教育和觀光旅遊，也成為親子假日的好去處。

全國經環保署認證的環教設施場所共有160處，桃園市目前取得認證的環教場所僅11處，包括桃園北區水資源回收中心、石門水庫、老街溪河川教育中心、東眼山自然教育中心、澗仔壢環境教育中心、三和社區農村價值綠活圖體驗園區、中台資源科技股份有限公司環境資源教育中心、好時節休閒農場永續農業環境教育中心、小人國微縮文化學校、虎頭山環境教育園區、郭元益糕餅博物館等。

環保局長沈志修表示，環教場所要正式取得認證，平均需耗時2年，目前桃園有24個的潛力地點，因此市府鼓勵各場所取得認證前，先成立「環境教育學習中心」，市府先行認證後，在申請環署認證，擴大民眾參與。

根據環保署《環境教育法》規定，高中職以下學生、政府公務人員，每年需至環境教育設施場所，累積環境教育時數最低4小時，沈志修表示，今年可望完成環保署認證，包括大溪水資源中心、ARK友達水資源館、石門水資源中心、八德埤塘公園等，將會有3處取得環教場所認證。

環保局指出，早期觀音區環科園區剛成立時，研發大樓用作招商、技術開發，目前已完成招商，為避免成為蚊子館，轉型為「海岸生態館」及「永續資源館」兩大主題館。海岸生態館將納入許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等在地生態特色，預計108年設置，109年開放參觀。永續資源館則以廢棄物循環再生為主題，預計今年7月試營運。

桃園市環保局今日正式揭牌「低碳暨環境教育中心」。記者許政榆／攝影
桃園市環保局今日正式揭牌「低碳暨環境教育中心」。記者許政榆／攝影
分享
桃園市龍潭區小人國微縮文化學校，為環保署認證的環教設施場所。圖／環保局提供
桃園市龍潭區小人國微縮文化學校，為環保署認證的環教設施場所。圖／環保局提供
分享
桃園市龍潭區三和社區農村價值綠活圖體驗園區，為環保署認證的環教設施場所。圖／環保...
桃園市龍潭區三和社區農村價值綠活圖體驗園區，為環保署認證的環教設施場所。圖／環保局提供
分享

水資源石門水庫蚊子館

相關新聞

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

藥丸膠囊可變成手環胸針 新銳藝術展顛覆想像

2018-04-11 08:06

赴英投資鮮蔬 源鮮農場豪擲7億

2018-04-10 23:44

加碼摸彩！竹縣公共運輸 年運量成長2成

2018-04-10 23:41

2年燒掉近10億 議員批桃園農博「綁樁」

2018-04-10 23:36

移動式遊具頻傳意外 民眾促修法管

2018-04-10 23:29

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

新埔日本公園 賞櫻花邊俯瞰頭前溪美景

2018-04-10 14:37

十呆院子落成 到苗栗看老樹有聚點了

2018-04-10 13:12

全國唯一水難救助器材車 新竹市消防團隊獨家研發

2018-04-10 12:32

砸8.5億元辦桃園農博 議員轟燒錢動員

2018-04-10 11:26

基市警局蔣公銅像搬桃園 市府：有挪空間出來

2018-04-10 11:26

新埔日本公園 走十分鐘就可俯瞰全鎮美景

2018-04-10 09:54

產官學簽MOU 苗栗培育風電人才

2018-04-10 00:18

桃園庇護工場 六都中僅贏台南 下半年增設

2018-04-10 00:15

進用身障者 桃園每月150家未達標

2018-04-10 00:12

桃園第二焚化廠BOT興建 招標到下月中

2018-04-09 23:57

桃園垃圾多方案解決 八德率先打包

2018-04-09 23:53

桃竹苗汰二換電 補助落差大

2018-04-09 23:30

西濱苗縣「最後一哩路」 端午前通車

2018-04-09 23:13
看更多

熱門文章

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

沒水用如何安居樂業？新園鄉民集結百人抗議

2018-04-10 12:12

綠基隆安樂區議員民調出爐 賴正庸落馬

2018-04-10 12:36

為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

推電子支付 柯P：北市2年內消滅銅板、紙鈔

2018-04-10 15:37

停工快3年…遠雄維護大巨蛋耗17億 不排除求償

2018-04-10 14:19

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

茂林美雅谷現在變這樣 冒生命危險入山值得嗎

2018-04-10 19:19

基隆市警局半夜拆蔣中正銅像 林右昌：這是政策

2018-04-10 13:12

「我想為竹市做點事！」 竹科工程師參選市議員

2018-04-10 15:53

嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

藍議員闖基隆警局對鏡子獻花爆拉扯 「還我蔣公銅像」

2018-04-10 16:34

曾說「兩岸床頭吵床尾和」 柯P今坦承失言

2018-04-10 16:29

全國唯一水難救助器材車 新竹市消防團隊獨家研發

2018-04-10 12:32

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

菜鳥女師遭控管教不當屬實 校方：可改善不懲處

2018-04-10 16:37

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04

貴！水果7包1500元 士林掃蕩違規攤商

2018-04-10 23:57

83歲的阿嬤 守著60年的老書店

2018-04-10 12:07

彰化撿免費洋蔥成全民運動 業者：近日再釋出一批

2018-04-10 14:47

蜂農斷層 30歲青農王重鈞看到養蜂商機

2018-04-10 15:14

瑞芳保育區「被」消失 新北批台電顛倒是非

2018-04-10 12:06

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

基隆童話藝術節遊客逾31萬 外地客雙北最多

2018-04-11 08:09

大巨蛋停工修繕花17億 不排除向市府求償

2018-04-10 23:50

神蝶祝壽？玄天上帝誕辰 籮紋蛾愛停神像鬍鬚歇腳

2018-04-11 08:07

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

2年燒掉近10億 議員批桃園農博「綁樁」

2018-04-10 23:36

台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

將代理高雄市長 許立明：兌現承諾並創新

2018-04-10 17:30

基隆市警局 半夜拆蔣中正銅像

2018-04-11 00:17

泰山楓樹腳公園要改造 親子共融成首選

2018-04-10 18:41

北市稽查運動產業 6家新開健身中心皆不合格

2018-04-10 12:34

外國建築師出難題 沒提示 本土營造被整

2018-04-10 14:09

十呆院子落成 到苗栗看老樹有聚點了

2018-04-10 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top