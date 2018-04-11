加速推動環教場域 桃市成立低碳環境教育中心

2018-04-11 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



環境問題層出不窮，為讓更多場域成為環境教育場所，桃園市環保局成立「低碳暨環境教育中心」，今日上午由市長鄭文燦揭牌，表示中心的任務就是協助各單位取得環保署的環教場所認證，結合教育和觀光旅遊，也成為親子假日的好去處。

全國經環保署認證的環教設施場所共有160處，桃園市目前取得認證的環教場所僅11處，包括桃園北區水資源回收中心、石門水庫、老街溪河川教育中心、東眼山自然教育中心、澗仔壢環境教育中心、三和社區農村價值綠活圖體驗園區、中台資源科技股份有限公司環境資源教育中心、好時節休閒農場永續農業環境教育中心、小人國微縮文化學校、虎頭山環境教育園區、郭元益糕餅博物館等。

環保局長沈志修表示，環教場所要正式取得認證，平均需耗時2年，目前桃園有24個的潛力地點，因此市府鼓勵各場所取得認證前，先成立「環境教育學習中心」，市府先行認證後，在申請環署認證，擴大民眾參與。

根據環保署《環境教育法》規定，高中職以下學生、政府公務人員，每年需至環境教育設施場所，累積環境教育時數最低4小時，沈志修表示，今年可望完成環保署認證，包括大溪水資源中心、ARK友達水資源館、石門水資源中心、八德埤塘公園等，將會有3處取得環教場所認證。