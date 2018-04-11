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藥丸膠囊可變成手環胸針 新銳藝術展顛覆想像

2018-04-11 08:06聯合報 記者張弘昌╱即時報導

五顏六色的寶石項鍊、串珠手環、飾品胸針，乍看和一般首飾沒兩樣，竟然是藝術家吳巧怡，用病患過期未服用的藥丸、膠囊和胃散製成的，而且真的可以穿搭配戴，她以幾可亂真的華麗首飾創作，藉此呼籲減少藥品浪費。

桃園壢新醫院即日起在門診大樓3樓，聯新藝文中心推出「在地發聲－當代藝術聯展」。吳巧怡、張皓涵、蔡奕勳3位新銳藝術家，分別透過不同類型作品，從周遭環境取材，結合創意，傳達對生活的反省與思考，展期到6月23日止。

年輕藝術家吳巧怡以過期藥品，創作一系列首飾品，來探討藥品浪費問題。張皓涵以線性金屬，模擬顯微鏡下的癌細胞，結合攝影作品探討疾病與人體的關係。蔡奕勳搜集上百篇房屋建案廣告，將文案編印成「大家詩集」，再將書籍堆疊成摩天大樓，為都市的土地開發提出省思。

爺爺慢性病藥啟發  

吳巧怡多年前整理家裡，發現爺爺的慢性病藥沒吃完，她覺得粉紅色藥丸很可愛，突發奇想，開啟「藥品變成飾品」系列創作。糖衣錠和膜衣錠等藥丸做成胸針，或鑿穿串成手環；紅色膠囊以純銀鑲嵌做成項鍊，晶瑩剔透看起來像極紅寶石。小顆粒的胃散以膠水調和，再黏塗在銅圈，串連成首飾配件。

吳巧怡說，藥物讓人總聯想到病痛、有毒負面印象，透過加工做成美麗首飾，希望扭轉大家對藥物的看法。心臟病藥丸做成胸針掛在胸口，胃藥項鍊垂掛到腹部位置，如同藥效作用，對應到身體的相關部位，成為「內服外用」的良藥。

創作系列作品動機是，看病拿藥不吃，就像把藥物當裝飾品一樣。吳巧怡表示，大部份人家裡都可能囤放一些藥品，有些過期，有些是自行停藥不吃，都造成藥品的浪費，呼籲民眾要珍惜醫療資源。

根據衛福部健保署調查，去年國人全年丟棄藥品至少193公噸，約5億顆，排起來大約可環島8圈，或是5座101大樓。政府為改善藥品浪費，特別推動宣導雲端藥歷系統，避免醫師重複開藥及民眾過度領藥。

用電鑄法表現惡性腫瘤

藝術家張皓涵將人造化學物質四氯乙烯，與化學分子式的線性結構，以黃銅、紅銅為媒材，透過「電鑄」技法產生的金屬異常增生特性，比擬為生物體內異常增生的惡性腫瘤。

她再以顯微鏡下觀察到的癌細胞顏色來上色，製作成首飾由模特兒配戴，再以攝影記錄，透過影像作品，傳達身體因罹患疾病，緩慢敗壞受損的過程。

用廣告文字排版詩集 

蔡奕勳蒐集桃園地區2012至2015年建案預售屋傳單，從上百個建案的廣告文案，擷取出大約2萬個字，請專業排版依新詩體格式編排成書，印製成厚達224頁的「大家詩集」。蔡奕勳將詩集書本堆疊成摩天大樓，書本掀開當做大樓屋頂，民眾參觀時，可以翻閱朗頌詩集。

蔡奕勳說，房仲廣告宣傳單，形容房屋外形、便利程度、價值、價格，內容引人入勝。經過排版之後，更是文情並茂，有獨特的結構、節奏和韻律，有的甚至還對仗、押韻、疊字、疊句，美感完全不輸現代新詩。

蔡奕勳說，他在桃園土生土長，到外縣市求學後返鄉服務，發現景物不復以往，觸目所及已是高樓大廈櫛次鱗比、高架道路四通八達、人工公園取代原有綠地。

他說，房屋行銷廣告用華麗與誇張辭藻，來形容家庭和居住環境，過度美化。房屋廣告傳達對未來家庭的夢想，但都市如果過度開發的水泥建物，是否是我們要的家園?

蔡奕勳另一系列作品，將桃園國際機場、高架橋等大型公共建設，做成「水都模型」。他表示，隨著經濟起飛發展，我們更應該思考真實的生活空間與幸福的定義，而不是廣告制式化的樣板想像。

藝術家吳巧怡以過期的藥丸、膠囊和胃散製成，而且真的可以穿搭配戴的珠寶、手飾，探討...
藝術家吳巧怡以過期的藥丸、膠囊和胃散製成，而且真的可以穿搭配戴的珠寶、手飾，探討減少藥品浪費問題。記者張弘昌／攝影
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蔡奕勳蒐集桃園地區3年來預售屋建案的廣告文案，依新詩體格式編排成書，印製成厚達2...
蔡奕勳蒐集桃園地區3年來預售屋建案的廣告文案，依新詩體格式編排成書，印製成厚達224頁的「大家詩集」。將詩集書本堆疊成摩天大樓，書本掀開當做大樓屋頂，民眾參觀時，可以翻閱朗頌詩集。記者張弘昌／攝影
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桃園市壢新醫院即日起到6月23日，在門診大樓3樓聯新藝文中心，舉辦「在地發聲－當...
桃園市壢新醫院即日起到6月23日，在門診大樓3樓聯新藝文中心，舉辦「在地發聲－當代藝術聯展」。展出3名新銳藝術家，就地取材創作，傳達對生活的反省與思考的作品。記者張弘昌／攝影
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藝術家張皓涵透過「電鑄」技法，產生金屬異常增生特性，比擬為生物體內異常增生的惡性...
藝術家張皓涵透過「電鑄」技法，產生金屬異常增生特性，比擬為生物體內異常增生的惡性腫瘤，並以顯微鏡下觀察癌細胞的顏色來上色記錄。記者張弘昌／攝影
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藝術家吳巧怡以過期的藥丸、膠囊和胃散製成，而且真的可以穿搭配戴的珠寶、手飾，探討...
藝術家吳巧怡以過期的藥丸、膠囊和胃散製成，而且真的可以穿搭配戴的珠寶、手飾，探討減少藥品浪費問題。記者張弘昌／攝影
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