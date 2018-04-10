桃市藍營力拚要贏回市長 黨部：有機會重返執政

2018-04-10 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



國民黨桃園市黨部上個月28日市長初選民調出爐，由立委陳學聖勝出將代表國民黨出戰鄭文燦，市黨部主委楊敏盛今天說，黨團要團結，找生機、變轉機，贏得選戰重返執政 。

立委陳學聖、市議員魯明哲、前立委楊麗環3人參選桃園市長初選民調，最後由陳學聖勝出；楊敏盛表示，外界都認為是不可能的戰爭 ，但其實並不悲觀還有生機，國民黨要將它變成轉機，「聖哲（陳學聖、魯明哲）要合體、議長邱奕勝掛帥 ，再由立委吳志揚、楊麗環做後盾」，團結一致。

楊敏盛指出，現任市長鄭文燦這幾年聲望高 ，但鄭都市灑錢創造小確幸 ，桃園升格直轄市剛起步，不該只是灑錢 ，要大未來不是眼前小確信，民進黨執政後到處都是陳抗，國民黨要把執政黨缺失轉變為選民期待，往後選戰對黨部來說是一個期中考 。

吳志揚說，現在由陳學聖出線，他也願意貢獻自己對桃園的認知，來幫助陳學聖參選，桃園不能只是做成地方型的都會，還要很多大建設要執行，學聖個性務實，相信學聖若能順利當選，一定懂得怎麼讓桃園提升。