親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

六福皇宮將不續租 業界震撼

國民黨新竹市議會黨團要集體向吳敦義陳情

2018-04-10 17:19聯合報 記者林家琛╱即時報導

國民黨新竹市議會黨團14名成員，12日上午將北上向黨主席吳敦義陳情，希望撤銷市黨部提名22名市議員的「高額」提名決策。

國民黨市黨部主委呂學樟表示，22人只是建議的額度，正確的提名人數要視每個選區的變化而做「精實、適度的調整」，開大門、走大路的方向不變，現任優先、新人加分、議會過半仍是提名原則。

呂學樟說，黨部連日來跟有意參選的新人與老將座談，請市議員參選人也要考量「年底同時要選市長與里長」，必須有宏觀政策。「又比如，南區有婦女保障名額，國民黨可以不提名爭取嗎？」他說，民進黨、綠黨、時代力量與親民黨都要提名年輕的新人，國民黨當然要鼓勵、培養優秀的年輕人參政。

新竹市黨部提名小組3月31日先行討論2018年各區市議員提名登記與名額事項，建議各區合計提名22人，4月3日市黨部委員會討論後，確定東區擬提名9人、南區2人、西區1人、北區5人、香山區4人、原住民1人 ，合計提名22人，送中央核備，且要視情況做精實調整。

據指出，議會黨團認為「高額提名、高額參選會導致大敗」，日前聯絡中央黨部後，吳敦義安排12日上午10點與黨團14名議員見面。

據透露，黨團認為2014年提名17人，2018年宜提名東區5（現任）加2共7人、南區1人（現任）、西區1人（現任）、北區3（現任）加2共5人、香山3人（現任）、原住民1人（現任），合計18人，也符合議會過半（17席）加1的目標。

據表示，市黨部原定今天開始領表，11日到14日受理登記，但組發會已要求領表登記延到16日。

國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，...
國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，合計提名22人。記者林家琛／攝影
分享

國民黨吳敦義

相關新聞

基市警局蔣公銅像搬桃園 市府：有挪空間出來

2018-04-10 11:26

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

新埔日本公園 賞櫻花邊俯瞰頭前溪美景

2018-04-10 14:37

十呆院子落成 到苗栗看老樹有聚點了

2018-04-10 13:12

全國唯一水難救助器材車 新竹市消防團隊獨家研發

2018-04-10 12:32

新埔日本公園 走十分鐘就可俯瞰全鎮美景

2018-04-10 09:54

產官學簽MOU 苗栗培育風電人才

2018-04-10 00:18

桃園庇護工場 六都中僅贏台南 下半年增設

2018-04-10 00:15

進用身障者 桃園每月150家未達標

2018-04-10 00:12

桃園第二焚化廠BOT興建 招標到下月中

2018-04-09 23:57

桃園垃圾多方案解決 八德率先打包

2018-04-09 23:53

桃竹苗汰二換電 補助落差大

2018-04-09 23:30

西濱苗縣「最後一哩路」 端午前通車

2018-04-09 23:13

買電動機車 桃園人比新竹苗栗幸福

2018-04-09 20:03

每人限1輛 新竹市民購電動機車最高補助3萬元

2018-04-09 14:44

西濱苗栗最後一哩路端節前通車 千萬生態廊道橋亮相

2018-04-09 12:34

桃園農博女警車隊亮麗 合照可以加Line不行

2018-04-09 12:28

跑酷攀爬龍騰斷橋 文觀局：若致毀損將開罰

2018-04-09 11:41

全台最長懸索橋新溪口吊橋 膽小沒體力別挑戰

2018-04-09 10:17

假日怕塞爆 遊新溪口吊橋還有條藍色公路

2018-04-09 10:14
看更多

熱門文章

陳樹菊：要成立信託基金回饋台東 不接受捐款

2018-04-09 20:15

買電動機車 桃園人比新竹苗栗幸福

2018-04-09 20:03

綠基隆安樂區議員民調出爐 賴正庸落馬

2018-04-10 12:36

沒水用如何安居樂業？新園鄉民集結百人抗議

2018-04-10 12:12

曾文水庫蓄水剩12％ 南部進入水情最艱困期

2018-04-10 09:08

新埔日本公園 走十分鐘就可俯瞰全鎮美景

2018-04-10 09:54

萬華青年公宅少數高樓層可飽覽河岸景觀 明年1月招租

2018-04-09 23:20

基隆國光下周遷臨時站 將增遮雨設施

2018-04-10 00:18

濁水溪種樹 賴清德：治沙不再是民眾怒一次才走一步

2018-04-10 11:46

桃園再加碼 淘汰二行程換購電動機車補助3萬4

2018-04-09 20:04

高雄鐵路地下捷運化 8月通車

2018-04-09 23:13

停工快3年…遠雄維護大巨蛋耗17億 不排除求償

2018-04-10 14:19

蘇花改綁手綁腳 宜蘭人要求開放雙車道提高限速

2018-04-10 09:25

桃園垃圾多方案解決 八德率先打包

2018-04-09 23:53

砸8.5億元辦桃園農博 議員轟燒錢動員

2018-04-10 11:26

為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53

台南停車用路秩序大執法 這個路段千萬要小心

2018-04-10 11:41

推電子支付 柯P：北市2年內消滅銅板、紙鈔

2018-04-10 15:37

勘察高雄鐵路地下化 賀陳旦允如期完工

2018-04-09 19:47

萬國戲院缺50萬熄燈 今天變歷史建築

2018-04-09 22:51

曾說「兩岸床頭吵床尾和」 柯P今坦承失言

2018-04-10 16:29

基隆市警局半夜拆蔣中正銅像 林右昌：這是政策

2018-04-10 13:12

象鼻岩保護聲浪起 基隆鳥會申請提報「自然紀念物」

2018-04-10 10:18

國民黨嘉縣長候選人提名登記今截止 吳育仁：準備好了

2018-04-10 11:38

彰化活化公墓 蓋公園、設光電板

2018-04-09 23:46

桃竹苗汰二換電 補助落差大

2018-04-09 23:30

牙醫力挺張溫鷹之女競選議員 醫界推代言

2018-04-10 11:42

藍議員闖基隆警局對鏡子獻花爆拉扯 「還我蔣公銅像」

2018-04-10 16:34

83歲的阿嬤 守著60年的老書店

2018-04-10 12:07

青田食堂以餐桌為概念 一站式照護銀髮族

2018-04-10 11:27

瑞芳保育區「被」消失 新北批台電顛倒是非

2018-04-10 12:06

議員偕丁守中會勘大巨蛋 遠雄：除鏽結構修繕逾17億

2018-04-10 11:34

新北板橋新月橋 周六藥燉排骨免費吃

2018-04-09 23:23

推動「金馬獎回歸金門」30載 董振良盼李安助圓夢

2018-04-09 19:40

柯文哲今施政報告 藍綠揚言「電」他

2018-04-09 23:16

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

烏日拒屠宰場 林佳龍：加強溝通

2018-04-09 23:39

馬稠後開發爭議再起 嘉縣副議長促退回補助案

2018-04-09 23:51

嘉縣老戲院萬國戲院熄燈 通過登錄歷史建築

2018-04-09 17:47

台中大坑魚丸伯交棒 三代同場行善

2018-04-09 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top