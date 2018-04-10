國民黨新竹市議會黨團要集體向吳敦義陳情

2018-04-10 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



國民黨新竹市議會黨團14名成員，12日上午將北上向黨主席吳敦義陳情，希望撤銷市黨部提名22名市議員的「高額」提名決策。

國民黨市黨部主委呂學樟表示，22人只是建議的額度，正確的提名人數要視每個選區的變化而做「精實、適度的調整」，開大門、走大路的方向不變，現任優先、新人加分、議會過半仍是提名原則。

呂學樟說，黨部連日來跟有意參選的新人與老將座談，請市議員參選人也要考量「年底同時要選市長與里長」，必須有宏觀政策。「又比如，南區有婦女保障名額，國民黨可以不提名爭取嗎？」他說，民進黨、綠黨、時代力量與親民黨都要提名年輕的新人，國民黨當然要鼓勵、培養優秀的年輕人參政。

新竹市黨部提名小組3月31日先行討論2018年各區市議員提名登記與名額事項，建議各區合計提名22人，4月3日市黨部委員會討論後，確定東區擬提名9人、南區2人、西區1人、北區5人、香山區4人、原住民1人 ，合計提名22人，送中央核備，且要視情況做精實調整。

據指出，議會黨團認為「高額提名、高額參選會導致大敗」，日前聯絡中央黨部後，吳敦義安排12日上午10點與黨團14名議員見面。

據透露，黨團認為2014年提名17人，2018年宜提名東區5（現任）加2共7人、南區1人（現任）、西區1人（現任）、北區3（現任）加2共5人、香山3人（現任）、原住民1人（現任），合計18人，也符合議會過半（17席）加1的目標。