桃園市國中西餐技藝競賽 清寒生巧手做西餐

2018-04-10 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市國中技藝教育競賽餐旅職群西餐組今天在育達高中舉辦，校方請來餐飲界專家學者擔任評審，比賽分學科及術科測驗，共計50所國中92名選手參賽女生60人男生32人，同場競技角逐28位獲獎名額，競爭激烈。

術科考題為「早餐煎餅」與「刀工橄欖型胡蘿蔔」，考驗選手掌握食材特性與巧妙香料與調味料，還有食材處理流程的熟練度、火候油量控制及基礎刀工等能力。

東興國中9年級張姓女學生家境與生活條件清苦，放學後要照顧年邁祖父母與分擔家務沒玩樂也沒補習。「貼心懂事、對於未來充滿主見並積極探索」是老師們對她的看法。

育達指導老師顏卜煒表示，這位學生非常努力、堅持且認真，剛開始受訓無論製作鬆餅、控制火候以及削橄欖型紅蘿蔔都不熟練，但她總是不放棄的，一次又一次的反覆練習，認真把握每一次到育達高中訓練的機會，不斷自我要求、修正做法，呈現的作品也愈來愈精緻。

學生表示，心中最大的目標，就是希望能為東興國中、育達高中在西餐技藝競賽中得名，並期許自己能以積極正向的態度面對未來，朝著理想大步向前。

內壢國中選手黃姓女學生出身單親家庭經濟狀況差，媽媽工作辛苦，她靠著學校食物銀行及愛心早餐安心就學，經常放學後代替媽媽下廚準備晚餐給弟妹吃，也因此發現自己對於餐飲的興趣。

她珍惜每一次在育達高中學習技藝課程的機會，擔任選手以來更不放過任何一次練習，總是不斷地與指導老師顏卜煒討論成品，瞭解自己的不足及需改進的技巧，希望在西餐競賽中有好表現，代表內壢國中及育達高中奪牌。