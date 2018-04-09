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苗栗產官學攜手 培育離岸風電產業人才

2018-04-09 19:09中央社 苗栗縣9日電

苗栗縣政府今天與上緯新能源公司、澳商麥格理海洋風力發展公司簽署合作意向書推動離岸風電產業；上緯並與國立聯合大學合作成立專業學程，提供獎學金及實習、就業機會。

苗栗縣配合中央推動綠能政策，今天下午由縣長徐耀昌、上緯新能源公司董事長蔡朝陽、澳商麥格理海洋風力發展公司董事長賈克曼（John Jackman）簽署合作意向書，將共同推展離岸風電產業的綠能發展。

為培育離岸風電產業人才，上緯公司與國立聯合大學也簽署人才培育合作備忘錄，計畫由聯大開設離岸風電專業學程，上緯每學年提供10名成績優異學生每人新台幣3萬元獎學金，並提供企業帶薪實習機會，實習期間月薪3萬5000元，畢業後若獲聘技術職務，起薪可達5萬元，並有機會外派歐洲進行3個月以上的在職訓練。

此外，上緯有意提供該學程每年共計100萬元教學研究經費，促進離岸風電及再生能源各項深入研究。

聯大校長蔡東湖指出，聯大與上緯共同開設的「離岸風電專業學程」共有11門課程，包括財務概論、專案管理、流體力學、風力渦輪機設計、工程力學、空氣動力學、機構學、配電設計、高低壓電氣設備檢驗、高電壓工程、可程式控制與實作等，將整合各學院資源授課。

苗栗縣長徐耀昌表示，環保意識不斷提升，發展綠能刻不容緩，台灣4面環海，適合開發海洋風力發電能源，縣內竹南、後龍外海具備離岸風場條件，尤其樂見透過產學合作，培育在地專業人才，深耕台灣再生能源發展。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，上緯與合作夥伴澳商麥格理在苗栗竹南外海設置2座離岸風力發電機組，打造苗栗縣首座示範風場，目前已進入商轉，未來預計在竹南、後龍外海，規劃海洋風電與海能風電2處離岸風場，分別設置20及63座風力發電機組，發電容量海洋風電128ＭＷ、海能風電378ＭＷ，約計506ＭＷ。

徐耀昌再生能源

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