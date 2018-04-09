全國音樂比賽 竹市勇奪14項第一

2018-04-09 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



今年全國學生音樂比賽北區團體賽共10縣市、862隊，約2萬8000人次角逐冠軍寶座，新竹市囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第一，獲獎新竹市總成績創下歷年新高。

「身為新竹人覺得驕傲與光榮」新竹市長林智堅表示，學習音樂的孩子格外辛苦，林智堅分享小時候學小提琴經驗，前年還應清大邀請小試身手，但20多年沒有碰小提琴，因此利用下班時間抓緊苦練，花了不少時間找回「手感」，即便只是一首短短的生日快樂歌，面對要上台的壓力還是感到很緊張，還好最後「勉強過關」。

林智堅表示，學音樂的孩子不會變壞，尤其面臨壓力時，透過演奏音樂是最好的舒壓方式，因此市府積極推動「一校一樂團」，就是希望新竹市學子不僅能品音樂、更能融入音樂，讓音樂涵蘊充實生活之美。

今年新竹市獲得3項個人獎項，培英國中學生劉子滕獲得中提琴獨奏優勝，學習小提琴長達10年，轉練中提琴七個多月就奪得第一名，她說，媽媽是音樂愛好者，讓劉子滕從小耳濡目染，走上音樂之路，未來希望能繼續精進，朝更高目標邁進。

培英國中學生周軒仲獲得大提琴獨奏特優，他苦練大提琴7年多，偶然的機會聽到大提琴優美的樂章後，從此愛上大提琴進而學習，當周軒仲被通知擊敗各路好手，獲得第一名的那一刻，在現場的周軒仲爸媽也激動落淚，替兒子感到驕傲。