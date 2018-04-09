親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／大谷翔平好威 日本贊助商削爆了

全國音樂比賽 竹市勇奪14項第一

2018-04-09 17:41聯合報 記者張雅婷╱即時報導

今年全國學生音樂比賽北區團體賽共10縣市、862隊，約2萬8000人次角逐冠軍寶座，新竹市囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第一，獲獎新竹市總成績創下歷年新高。

「身為新竹人覺得驕傲與光榮」新竹市長林智堅表示，學習音樂的孩子格外辛苦，林智堅分享小時候學小提琴經驗，前年還應清大邀請小試身手，但20多年沒有碰小提琴，因此利用下班時間抓緊苦練，花了不少時間找回「手感」，即便只是一首短短的生日快樂歌，面對要上台的壓力還是感到很緊張，還好最後「勉強過關」。

林智堅表示，學音樂的孩子不會變壞，尤其面臨壓力時，透過演奏音樂是最好的舒壓方式，因此市府積極推動「一校一樂團」，就是希望新竹市學子不僅能品音樂、更能融入音樂，讓音樂涵蘊充實生活之美。

今年新竹市獲得3項個人獎項，培英國中學生劉子滕獲得中提琴獨奏優勝，學習小提琴長達10年，轉練中提琴七個多月就奪得第一名，她說，媽媽是音樂愛好者，讓劉子滕從小耳濡目染，走上音樂之路，未來希望能繼續精進，朝更高目標邁進。

培英國中學生周軒仲獲得大提琴獨奏特優，他苦練大提琴7年多，偶然的機會聽到大提琴優美的樂章後，從此愛上大提琴進而學習，當周軒仲被通知擊敗各路好手，獲得第一名的那一刻，在現場的周軒仲爸媽也激動落淚，替兒子感到驕傲。

教育處表示，4月起新竹市將展開「2018新竹樂藝術季」，新竹市中小學將陸續在校內、外舉辦跨校聯合展演及各校自行舉辦的音樂、戲劇、舞蹈、美術等近50場藝文成果展，各項活動所有場次皆為免費自由入場，「2018新竹樂藝術季」系列活動時間、地點均可至新竹市教育網（http://www.hc.edu.tw/）查詢，各校藝文展演活動亦可至各校官網查詢。

新竹市學子在全國學生音樂比賽北區團體賽囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項...
新竹市學子在全國學生音樂比賽北區團體賽囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第一，獲獎新竹市總成績創下歷年新高。 圖／教育處提供
分享
新竹市學子在全國學生音樂比賽北區團體賽囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項...
新竹市學子在全國學生音樂比賽北區團體賽囊括25項全國前三名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第一，獲獎新竹市總成績創下歷年新高。 圖／教育處提供
分享

林智堅英國清大

相關新聞

西濱苗栗最後一哩路端節前通車 千萬生態廊道橋亮相

2018-04-09 12:34

桃園農博女警車隊亮麗 合照可以加Line不行

2018-04-09 12:28

跑酷攀爬龍騰斷橋 文觀局：若致毀損將開罰

2018-04-09 11:41

全台最長懸索橋新溪口吊橋 膽小沒體力別挑戰

2018-04-09 10:17

假日怕塞爆 遊新溪口吊橋還有條藍色公路

2018-04-09 10:14

大湖衛生所 主任級醫師開診

2018-04-08 23:46

對地方有感情 明星級醫師願到偏鄉看診

2018-04-08 23:39

星期評論／拆違建不鄉愿 人命方可保

2018-04-08 23:06

扯！平鎮社區滅火器 46個里逾40里過期

2018-04-08 22:58

跑酷攀爬魚藤坪斷橋 文觀局要查是否違法

2018-04-08 22:53

竹東、竹北及湖口3夜市 各具特色

2018-04-08 22:50

業者違約 新竹後站夜市確定收攤 樹林頭可望留下來

2018-04-08 22:44

棄科技從農救己一命 蔡文清立志種出安心蔬菜

2018-04-08 20:16

家扶自強兒拚國手 勉重病父：要好起來比賽多苦我不怕

2018-04-08 19:58

新開骨科 大湖衛生所已有4名主任級以上專科門診

2018-04-08 19:24

埔心牧場樂托邦電音吵鄰居 環保局連續開出5張罰單

2018-04-08 14:56

父權或傳統文化？政治人物靠「冠夫姓」逆轉戰局！

2018-04-08 09:00

車禍現場圖重現 竹縣警開發繪圖APP

2018-04-08 08:53

英才書院梁柱牆面都「空的」 學者盼引入文化內涵

2018-04-08 08:48
看更多

熱門文章

傳坑殺觀光客？台東消保官：標示清楚就沒貴不貴問題

2018-04-08 20:35

彰化百噸洋蔥免費任人撿 台中人都跑來撿免錢

2018-04-09 16:36

每人限1輛 新竹市民購電動機車最高補助3萬元

2018-04-09 14:44

台灣燈會落幕 爆廠商欠200多名工讀生薪資

2018-04-09 14:44

不識上百年海關地界碑 他放在家當花台30年

2018-04-08 18:24

別再餵了！ 平溪區公所陳米魯減肥中

2018-04-09 00:23

不必出國 台南新化就能拍出濃濃日本櫻花風

2018-04-09 09:00

西濱苗栗最後一哩路端節前通車 千萬生態廊道橋亮相

2018-04-09 12:34

國光客運臨時站擋得了雨嗎？ 林右昌：不用擔心

2018-04-09 12:50

新開骨科 大湖衛生所已有4名主任級以上專科門診

2018-04-08 19:24

嘉縣義竹溪洲村 台灣桑椹村

2018-04-08 23:19

競選文宣掛滿街惹議 余筱萍：很不好意思

2018-04-08 20:11

跑酷跑上了古蹟 苗栗縣文觀局要查

2018-04-08 20:08

桃園農博女警車隊亮麗 合照可以加Line不行

2018-04-09 12:28

跑酷攀爬魚藤坪斷橋 文觀局要查是否違法

2018-04-08 22:53

期待再相會 萬國戲院拆舊匾額熄燈

2018-04-08 20:14

屏東公園關公像被斷手 熱心人為他「接骨療傷」

2018-04-09 08:20

四川媳婦愛相隨 川辣家鄉味擄獲台灣心

2018-04-09 15:39

全台最長懸索橋新溪口吊橋 膽小沒體力別挑戰

2018-04-09 10:17

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

神轎衝撞教會 和好禮拜化解衝突

2018-04-08 19:00

50年花生脆 嘉義新港唰嘴好滋味

2018-04-09 00:35

九旬「熟男」跳國標 時髦又苗條

2018-04-08 23:54

何明德行善團免費造橋「建1送1」 後壁2座橋通車

2018-04-08 20:11

好意增建公廁竟成阻力 美濃夥房學堂前景堪虞

2018-04-08 20:18

台南衛生所護士 今年改以護理師任用

2018-04-09 16:33

城南有意思閉幕音樂會 柯文哲驚喜現身

2018-04-08 21:56

文化國小陳芊靜疊杯世錦賽 世界最強台灣第一人

2018-04-09 15:07

「盛世公主」去年被嫌吵 今年基隆母港首航驚豔

2018-04-09 00:01

客製化雨衣好透氣 茶農「呷好逗相報」

2018-04-09 00:25

拒當「金城武樹」 埔里居民為樹名引正反論戰

2018-04-09 15:47

放暑假 台南違停罰金少收7百萬

2018-04-09 00:41

墾丁負評不斷 潘孟安：應調整腳步、共創三贏

2018-04-09 15:14

棄科技從農救己一命 蔡文清立志種出安心蔬菜

2018-04-08 20:16

盛世公主首航 基隆收到3保證

2018-04-08 23:35

假日怕塞爆 遊新溪口吊橋還有條藍色公路

2018-04-09 10:14

台南利用大數據 算出城市道路危機

2018-04-09 00:39

中市「油水分離」 逢甲夜市更衛生

2018-04-08 23:52

餅店老闆慶開幕 展4輛億元超跑

2018-04-08 23:16

攤商入百貨 「貴婦菜市場」吸年輕客

2018-04-08 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top