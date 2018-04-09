桃連區今起二次免試模擬選填 教育局呼籲填滿填好

2018-04-09 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃連區國中升高中職五專免試入學，將於6月20至26日開放選填志願，桃園市府教局今天起8點起至4月13日下午5點，舉辦第二次試模擬志願選填，並加入特色招生考試分發志願選填，期望藉此讓國中九年級學生提前熟悉流程。

學生志願試選填志願數含特色招生最多可填33個，今年2月第一次試模擬志願選填，共計2萬3330名學生報名參加，共2萬210人錄取、總錄取率86.63%，其中第1志願獲錄取者占58%，前3志願序獲錄取者則達91.84%。

市府教育局高中教育科長林光偉表示，第一次模擬未錄取人數有3120人，分析未獲錄取主因，多數在於所選填的志願數不足，桃連區可選填志願數共33個，但未錄取學生平均選填志願數僅14個，因此呼籲6月正式選填志願時，盡可能「填好填滿」，以避免落榜。

新增的特色招生志願選填，分別是內壢高中創藝人文國際教育特色班、數理科技國際教育特色班及市立大園國際高中數理邏輯國際特色班等共3班，總計招生名額為114人，也提醒特色招生考試分發的報名僅能擇一校報名。