家扶自強兒拚國手 勉重病父：要好起來比賽多苦我不怕

2018-04-08 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



國三，當大家還在恣意揮灑青春的時候，劉春宏已經在跆拳道的路上努力10年。父親原本鼓勵他在課業方面多下功夫，他也不辜負大人期許，5月就在補習班拿下初階珠心算冠軍。有一天學算術累了，在社區樓下散步經過道館，「赫赫」練拳有力的丹田聲音讓頭腦快速清醒。

「我想要學跆拳」，劉春宏回家馬上告訴父親，從此開啟他跆拳之路，道館教練看他有潛力，還幫他轉介到朱木炎那邊的道館專研一直到現在。儘管後來父母親都重病臥床，劉春宏在桃園家扶幫助下功課、跆拳都有進步，國三的他今年還獲選家扶「自強兒童」。

劉春宏小學畢業考上國中跆拳校隊，父親是家中樑柱也是他最好的榜樣，卻在這時候被證實罹患癌症，讓春宏難過不已。為了陪伴父親化療，春宏一下課後就要轉乘兩班公車，經過2個多小時的路程才能到醫院，兩人時常在病床邊無言相對。

因為春宏從有記憶開始，常常半夜母親病情發作，他跟弟弟就得跟著爸爸一起送母親去急診，一家人便待在醫院過夜，隔天父親再送他們上學。現在父親也病倒了，春宏雖然還是青少年，隱然己能感受造化弄人的滋味。

「無論如何一定要踢下去」，父親病情沒好轉，一度交代叔叔要照顧母子三人，也請教練好好栽培春宏，更要春宏不能放棄跆拳。劉春宏堅定的回應父親「只要你好起來，比賽有多苦我都不怕」，每次比賽被對手踢倒，甚至踢掉牙齒、鼻血不止，他總是想起父親教他「運動員的精神就是奮戰到底」，他為此總是會堅持負傷戰到最後一刻。

劉春宏國小在不少比賽贏得佳績，包括103年中華盃全球華人武術大賽個人品勢、雙人品勢、團體品勢第一名，同年市年鄭文燦頒「桃園之光」獎狀，去年獲全國跆拳道錦標賽個人品勢第三名及團體品勢第三名。