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新開骨科 大湖衛生所已有4名主任級以上專科門診

2018-04-08 19:24聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣大湖鄉衛生所4月11日起新開骨科，加上原有配合的眼科、小兒科門診，及試辦1年的身心及失智科啟動，4名專科醫師都是醫院主任級以上，有鄉親懷疑是不是掛名？大湖鄉衛生所主任徐春仕強調「這是真的！」

苗栗縣18鄉鎮市衛生所，大湖、公館、頭份、銅鑼、西湖、獅潭沒有醫師，其中，銅鑼、西湖、獅潭衛生所今年7、8月可望分發公費醫師，縣政府衛生局也評估大湖鄉衛生所模式，落實在地公共衛生與醫療需求。

大湖鄉衛生所4月11日起每周三上午，苗栗市弘大醫院榮譽院長劉有漢開設骨科門診，並提供到家診療服務，此外，頭份市為恭紀念醫院精神醫療中心副院長黃照看身心及失智科試辦一年啟動，4月16日起隔周的周一上午看診。

大湖鄉沒有眼科，衛生所爭取衛生福利部苗栗醫院眼科主任梁策開眼科門診，7年前起每月第一、第三周的周五下午到衛生所門診，衛福部苗栗醫院小兒科主任林彥雄配合衛生所周二幼兒預防注射，提供門診服務。

徐春仕說，大湖鄉人口老化，及多數務農，衛生所評估骨科及失智科等實地需求，爭取設置門診，4名醫院主任級以上醫師，有些還是苗栗地區很難掛到號看診的，因此部分鄉親詢問他是不是掛名，實際上是由別的醫師看診，他爭取時也覺得有難度，沒想到醫師基於回饋社會，及大湖地方醫療需求，都滿口答應，他喜出望外，也是地方的福氣。

苗栗縣大湖鄉人口老化，且務農勞動多，許多人有骨科毛病。圖／大湖鄉衛生所提供
苗栗縣大湖鄉人口老化，且務農勞動多，許多人有骨科毛病。圖／大湖鄉衛生所提供
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苗栗縣大湖鄉衛生所將有4個支援專科門診，醫師都是醫院主任級以上，部分鄉親不敢置信...
苗栗縣大湖鄉衛生所將有4個支援專科門診，醫師都是醫院主任級以上，部分鄉親不敢置信。記者范榮達／攝影
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衛生所醫師失智
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