桃園客家局長率團訪日 金曲歌后王鳳珠隨行演出

2018-04-08 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局蔣絜安局長連兩天代表市長鄭文燦，參加日本關西崇正會「第50屆會員大會暨懇親大會」、東京崇正公會「創立55週年暨第52屆會員懇親大會」，與日本當地僑團及客家鄉親交流，展現市府推動新客家政策與連結海外社團的行動力與企圖心。

日本關西崇正會7日舉辦懇親大會，200位來自世界各地的貴賓與客家社團共襄盛舉，名譽會長陳荊芳出身桃園，致詞時感謝桃園市政府團隊不遠千里率團參與盛會。陳今年卸任，新任會長城年德台中東勢人，在日本處理事客家會務20多年，他強調接下會長將秉持一貫認真打拚精神繼續推廣客家文化。

東京崇正公會懇親大會今天登場，公會今年創會55周年近300位貴賓出席致賀，大會舉行交接儀式，現任會長劉得寬也是桃園人，今年卸任後交接給新任會長劉南強，除桃園市政府代表團，臺北駐日本經濟文化副代表處郭仲熙、客家委員會副主委楊長鎮及各縣市代表團也都應邀出席盛典。

大日本公會懇親大會除聯絡會員情感，亦擔負延續客家文化的重大責任與使命，希望旅日客家鄉親都能記得自己的母語，未來持續為旅日客家鄉親服務。

蔣絜安致詞表示，兩公會多年來致力於客家會務，積極扮演客家與僑界、日本社會及國際間交流角色。懇親大會是海外僑界盛事，即使大家旅居海外打拚事業，仍不忘自己的母語，持續推動客家文化及語言的保存傳承，十分難得。為表祝賀，客家局特別邀請金曲歌后王鳳珠及二胡女孩楊心彤隨行演出，帶來豐富的客家藝文饗宴，博得滿堂彩。