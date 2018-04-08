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桃園客家局長率團訪日 金曲歌后王鳳珠隨行演出

2018-04-08 15:15聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府客家事務局蔣絜安局長連兩天代表市長鄭文燦，參加日本關西崇正會「第50屆會員大會暨懇親大會」、東京崇正公會「創立55週年暨第52屆會員懇親大會」，與日本當地僑團及客家鄉親交流，展現市府推動新客家政策與連結海外社團的行動力與企圖心。

日本關西崇正會7日舉辦懇親大會，200位來自世界各地的貴賓與客家社團共襄盛舉，名譽會長陳荊芳出身桃園，致詞時感謝桃園市政府團隊不遠千里率團參與盛會。陳今年卸任，新任會長城年德台中東勢人，在日本處理事客家會務20多年，他強調接下會長將秉持一貫認真打拚精神繼續推廣客家文化

東京崇正公會懇親大會今天登場，公會今年創會55周年近300位貴賓出席致賀，大會舉行交接儀式，現任會長劉得寬也是桃園人，今年卸任後交接給新任會長劉南強，除桃園市政府代表團，臺北駐日本經濟文化副代表處郭仲熙、客家委員會副主委楊長鎮及各縣市代表團也都應邀出席盛典。

大日本公會懇親大會除聯絡會員情感，亦擔負延續客家文化的重大責任與使命，希望旅日客家鄉親都能記得自己的母語，未來持續為旅日客家鄉親服務。

蔣絜安致詞表示，兩公會多年來致力於客家會務，積極扮演客家與僑界、日本社會及國際間交流角色。懇親大會是海外僑界盛事，即使大家旅居海外打拚事業，仍不忘自己的母語，持續推動客家文化及語言的保存傳承，十分難得。為表祝賀，客家局特別邀請金曲歌后王鳳珠及二胡女孩楊心彤隨行演出，帶來豐富的客家藝文饗宴，博得滿堂彩。

蔣絜安說，桃園是桃竹苗客家生活圈第一庄，擁有85萬客家鄉親，又是臺三線客庄浪漫大道起點，肩負推動客家文化傳承及浪漫臺三線的重要使命，已推動近20件客庄生活環境營造案，其中「客庄茶故事園區」、「乙未戰役紀念公園」、「龍元商圈街區環境營造」及永安漁港「海螺文化體驗園區」4大計畫更納入行政院前瞻基礎建設計畫，期將桃園臺三線周邊區域打造成慢食、慢活、慢遊的浪漫客庄，也歡迎僑胞有空回桃園來玩。

桃園市客家局長蔣絜安致贈紀念品予日本關西崇正會新任會長城年德。圖／桃園市客家事務...
桃園市客家局長蔣絜安致贈紀念品予日本關西崇正會新任會長城年德。圖／桃園市客家事務局提供
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東京崇正公會現場近300位來自世界各地的貴賓。圖／桃園市客家事務局提供
東京崇正公會現場近300位來自世界各地的貴賓。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市客家局長蔣絜安致贈紀念品予東京崇正公會會長劉得寬。圖／桃園市客家事務局提供
桃園市客家局長蔣絜安致贈紀念品予東京崇正公會會長劉得寬。圖／桃園市客家事務局提供
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蔣絜安代表桃園市長鄭文燦出席東京崇正公會年度盛會，宣揚桃園浪漫台三線及客家多項建...
蔣絜安代表桃園市長鄭文燦出席東京崇正公會年度盛會，宣揚桃園浪漫台三線及客家多項建設。圖／桃園市客家事務局提供
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客家局特別邀請金曲歌后王鳳珠（右2）及二胡女孩楊心彤（中）隨行演出贏得滿堂掌聲。...
客家局特別邀請金曲歌后王鳳珠（右2）及二胡女孩楊心彤（中）隨行演出贏得滿堂掌聲。圖／桃園市客家事務局提供
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