車禍現場圖重現 竹縣警開發繪圖APP

2018-04-08 08:53 中央社 新竹縣8日電



發生交通事故時，到場處理的員警都會手繪現場圖，為減少受理時間，新竹縣政府警察局自行開發現場繪圖APP，讓員警以警用行動載具，電子繪製交通事故或刑案現場圖，簡便完成繪圖工作。

新竹縣政府警察局長張榮興受訪表示，據統計，新竹縣每年發生近2萬件交通事故，平均每件案件現場受理所需時間，包含紀錄案件、當事人資料、拍攝現場照片、量測及繪製現場圖等，約需40分鐘。

張榮興說，為簡化處理交通事故及刑事案件現場之作業流程，竹縣警局自行開發現場繪圖APP，員警得以運用警用行動載具，電子化繪製交通事故及刑案現場圖，以無紙化模式取代現行紙本手繪作業型態，快速、簡便完成現場圖繪製。

張榮興說明，竹縣警繪圖APP以下拉式選單填選案件發生時間、地點、案類及事故車種等資料，減少資料登輸時間，並內建道路範本，預先完成轄內重要路口之路型、路名、交通標線及路寬等道路現場，與傳統手繪所需20分鐘相比，約可減少一半作業時間。

張榮興指出，案件受理完成後，資料回傳至後端管理系統，進行案件管理、顯示案件明細，可統計轄內易發生交通事故路段，加強標誌標線、警告標語等，並於車多時段派員疏導，盡量疏導車流，減少事故發生及民眾傷亡，以科技建警理念，提升警政服務能量。