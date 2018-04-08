英才書院梁柱牆面都「空的」 學者盼引入文化內涵

2018-04-08 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



英才書院梁柱、牆面多「空白」，作家王幼華建議邀文人書寫對聯、新詩、散文。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook 知名作家、聯大教授王幼華最近針對苗栗高鐵特定區內的「英才書院」在臉書po文，認為院內的梁柱、牆面都是「空白」，少了傳統宮廟處處有楹聯的特色內涵，建議邀請苗栗在地文人書寫對聯、新詩、散文，讓英才書院成為一個「可觀的地方」。

他的建議獲得支持和回響，縣府主秘退休的文史工作者古鎮清認為十分具建設性，將向文化局及相關單位建議，邀縣內文史及學界人士，研商以公開徵件方式為書院增添文化內涵。

苗栗縣七大場館中的「英才書院」和鄰近的「客家圓樓」都是苗栗高鐵特定區內的重要景點，英才書院原名「閩南書院」，內部並有文昌祠供奉文昌帝君；2年前縣府認為清代在苗栗市文昌祠內辦的英才書院是苗栗第一所「縣學」，也是官方倡導文風的表徵，所以用此名取代閩南書院之名，但改名過程一度引發議論。

王幼華po文表示，文人撰寫楹聯是自古以來的傳統，頭份義民廟就有苗栗詩仙賴江質、頭份文宗張漢文的對聯，其他廟宇也很多，但高鐵站附近的英才書院，梁柱都空的，牆面也是空白的，也沒有多少人願去參觀，因為沒有可看的東西。

他認為可邀請苗栗在地文人書寫對聯、新詩、散文讓書院成為一個可觀的地方，且書院離客家圓樓僅1公里，兩個景點可連在一起活化，附近還有新港社，都是可觀的地方。

古鎮清說，此刻談英才書院的內涵規畫是滿有意義的，91年前「栗社」就是在英才書院內成立的，如果能將栗社詩集一些出類拔萃的作品放入現在的英才書院當楹柱、楹聯或壁畫，更能充實書院的內涵。

王幼華說，縣內一些宮廟都留有文人的作品或文史收藏，也讓這些宮廟成為文化的寶殿，他覺得英才書院硬體設施規畫的很好，如果能引進在地文人的作品，讓大人、小孩和觀光客了解，可使英才書院充實內涵並活化；苗栗其實有許多具全國知名度的作家，他們的新詩、散文等作品都可以和英才書院結合呈現，如果能實現將是全台創舉。

目前免費開放參觀的英才書院由縣府教育處負責管理；教育處長徐永鴻表示，有關英才書院的建言，教育處很歡迎，也會朝此方向努力，目前書院的委外營運標租還未完成，現階段教育處已著手規畫一些社區表演、活動，盼加強推動書院的活化。