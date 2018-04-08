父權或傳統文化？政治人物靠「冠夫姓」逆轉戰局！

國內外許多政治人物靠冠夫姓扭轉選舉戰局。 圖／聯合報系資料照片\ 分享 facebook

「冠夫姓」感覺是年代久遠的事，隨著男女平權觀念興起，比例已大幅減少。桃園市現任3名女性市議員呂林小鳳、黃傅淑香與劉曾玉春都非結婚時冠夫姓，而是為選舉拉宗親票才冠夫姓。

在國外冠夫姓也是選舉議題，競選美國總統失敗的希拉蕊．柯林頓（Hillary Diane Rodham Clinton），1975年婚後依舊沿用父姓，引發討論。1980年丈夫比爾．柯林頓競選阿肯色州長連任失敗，為免影響丈夫政治前途，才冠夫姓。

•桃園市近3年 拿掉夫姓比冠夫姓多

要不要冠夫姓尊重個人意願，內政部戶政司統計桃園市冠夫姓去年共33人，撤銷冠配偶姓則有154人；2016年冠配偶姓有25人(2名男性)，撤銷冠配偶姓172人（2名男性）；2015年冠配偶姓33人（2名男性），撤銷冠配偶姓有208人。

桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，1998年民法修正後，夫妻以不冠姓為原則，但仍可書面約定。冠姓一方可隨時恢復本性，但以同一婚姻關係存續且以一次為限，現在冠夫姓越來越少見。

前年6月底戶政登記資料顯示，全台冠配偶姓共119餘萬人，占總人口5%，其中女性占99.82%，以65歲以上婦人為主。

身兼民進黨桃園市黨部主委的市議員呂林小鳳，冠夫姓再參選八德市民代表，終於如願當選。 圖／桃園市議會提供 分享 facebook

•繼承婆婆衣缽 冠夫姓才勝選

呂林小鳳身兼民進黨桃園市黨部主委，婆婆呂邱葉曾任八德鄉民代表、市議員。她承接婆婆衣缽從政，20多年前用本名參選鄉民代表，結果以53票之差落敗；考量地方選舉仍較為傳統，冠夫姓再戰如願當選。

呂林小鳳說，當時八德第1選區代表參選人「姓呂的很多」，還有人誤以為呂姓女參選人才是「她婆婆的媳婦」。為爭取呂家宗親支持，她決定冠夫姓再戰並勝選，認為「冠夫姓有差」。

桃園市議員黃傅淑香說，冠夫姓之後票源穩定許多，獲得宗親認同。 圖／桃園市議會提供 分享 facebook

•冠夫姓選上議員 還任宗親會理事長

同為民進黨的黃傅淑香丈夫是前立委黃仁杼，從政之初，大家都說她是黃仁杼「牽手」，但她認為女性應獨立自主，並非他人附屬品，未曾想過要冠夫姓。準備參選桃園首屆市議員時新人輩出，選戰激烈，還出現「她並非黃家人」耳語。

黃傅淑香說，經過宗親勸說與內心掙扎決定冠夫姓參選，事後發現票源確實穩定許多，還獲得宗親認同，擔任中壢黃氏宗親會理事長。

桃園市無黨籍市議員劉曾玉春說，自己並無黨部奧援，「更需要宗親支持」，所以決定冠夫姓參選。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

•「多一個姓 多幾千票」

無黨籍市議員劉曾玉春也說，過去擔任代表時未冠夫姓，但要參選議員，許多劉氏宗親紛紛表示不知她是劉家媳婦，她無黨部奧援，更需宗親支持，才冠夫姓，有劉氏宗親支持至少多了2、3000票。

劉曾玉春說，冠夫姓得換一堆證件，確實麻煩，也不太習慣。不少人好奇問她「怎會想要冠夫姓」，她就說，「多了一個姓，也多了一些票」。

有意參選桃園市議員的郭蔡美英（左）說，她是傳統的「歐巴桑」，嫁給郭榮宗那天起就冠夫姓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•丈夫有名 當「郭太太」有成就感

桃園市觀音區民進黨籍前縣議員郭蔡美英，丈夫郭榮宗曾任立委、市議員、觀音鄉長，觀音鄉親多稱她「郭榮宗太太」。

郭蔡美英今年參選桃園市議員，她說，有些女性參選人為了選舉才冠夫姓，她是傳統的「歐巴桑」，嫁給郭榮宗那天起就冠夫姓，因為「郭榮宗比較有名，當郭榮宗太太有成就感」。

郭蔡美英說，自郭榮宗高票當鄉長從政後 ，30年來一路她以「郭榮宗太太」角色接觸鄉親，現在碰到鄉下長輩鄉親，很多人還是稱她「郭榮宗太太」，不諱言冠夫姓對選舉有幫助，希望年底能再獲鄉親支持。

宜蘭縣議員孫湯玉惠（左二）說，因為媽媽姓孫，所以她姓孫，並因爸爸姓湯，合起來複姓「孫湯」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•阿美族隨母姓 異族通婚才冠夫姓

「冠夫姓？我們阿美族冠的可是母姓」，宜蘭縣議員孫湯玉惠說，很多人誤以為她是冠夫姓，其實因為媽媽姓孫，所以自己姓孫，並因爸爸姓湯，合起來複姓「孫湯」。

孫湯玉惠說，阿美族是母系社會，孩子會沿用母姓，她們家也不例外。像她先生姓李，但小孩子跟著媽媽姓孫；一般阿美族人如果要冠夫姓，異族通婚才有可能。

性別平權下，要不要冠夫姓？孫湯玉惠認為，只要彼此說好就行，至於姓氏對選戰有沒有影響？她覺得沒差，反倒是文化認同比較重要。

希拉蕊•柯林頓為了丈夫的政治前途才冠夫姓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•為了選舉低頭 希拉蕊．柯林頓冠夫姓

去年美國總統大選，部分媒體稱民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓為「希拉蕊」，其實不符體例，後來多改稱希拉蕊．柯林頓或柯林頓。

希拉蕊．羅德漢1975年與比爾．柯林頓結婚，拒絕冠上夫姓。1978年柯林頓當選阿肯色州州長，希拉蕊的行為在當時民風純樸的阿肯色州受議論，加上柯林頓政策不符民心，連任失敗，為免影響丈夫的政治前途才冠夫姓。

辣妹合唱團維多利亞嫁給英格蘭前職業足球明星貝克漢後冠夫姓，成了維多利亞貝克漢。 （路透資料照片） 分享 facebook

•名女人不願冠夫姓 理由很簡單

英、美娛樂圈或名流女性冠夫姓的比例明顯較少，但還是有少數例外，像辣妹合唱團維多利亞嫁給英格蘭前職業足球明星貝克漢，就冠夫姓成了維多利亞貝克漢。

名女人不願冠夫姓的原因可以理解明顯，因為女星或女性作家已建立個人品牌，多半不願為了婚姻冠夫姓，讓粉絲們重新熟悉另一個名字。

•日本夫妻同姓惹議 大法官宣告合憲

日本民法規定「夫妻同姓」，雖未硬性要求「妻從夫姓」，但日本有九成以上夫婦都是採用夫姓。2011年有4名日本女性認為，結婚時夫婦一方必須改姓違憲，政府強制她們冠夫姓造成身心困擾，向東京地方法院提起訴訟，要求賠償100萬日圓（約台幣35萬元）。

類似案件不只一樁，日本最高法院大法庭2015年宣告日本民法「夫妻同姓」規定合憲。本案15名大法官中，3名女性大法官均投下反對票。12名男性大法官10人支持合憲，2人持反對意見，當年宣告讓這條超過百年的日本民法規定依舊不可動搖。