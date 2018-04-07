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救藻礁428凱道大會師 喚起小英搶救「藻礁長存」

2018-04-07 19:26聯合報 記者曾增勳╱即時報導

總統蔡英文2013年4月20日親寫「藻礁長存」四字，如今政府決意在桃園市觀音推動中油第三天然氣接收站計畫，大潭藻礁岌岌可危，搶救大潭藻礁行動聯盟決定428上台北凱道舉辦「藻礁永存」音樂會全國大會師，凝聚人民保護藻礁力量，喚起蔡英文總統「守護藻礁允諾」記憶，該聯盟召集人潘忠政今天下午表示，「如今小英貴為總統，現在是她幫忙藻礁的最佳時機」。

2013年4月20日，蔡英文總統參加第二屆珍愛桃園藻礁健行活動時，她在現場拿起藻礁生態系生長的小生物觀察，盛讚藻礁珍貴，向在場環團打氣，親筆寫下「藻礁永存」四個字，被長期保護藻礁的環團視為「小英對珍貴藻礁的承諾」。

潘忠政說，桃園藻礁已經學者調查證實是全球最大的藻礁生態系，擁有一級保育類柴山杯孔珊瑚及世界稀有藻礁生態多樣性，學者肯定具「世界自然遺產價值」，該聯盟不反對中油蓋第三天然氣接收站，但是堅決反對天然氣接收站蓋在珍貴的大潭藻礁生態系和地景上。

潘忠政說，經濟部長沈榮津、行政院長賴清德已表態第三天然氣接收站非做不可，桃園市長鄭文燦也明顯背棄當初保護藻礁的承諾，「但是小英總統尚未表態，我們對她還有一絲希望」，天然氣不是永遠有需要，也許不到30年就被綠能、再生能源取代，「毀掉7500年珍稀藻礁絕非有遠見政府的作為」。

搶救大潭藻礁聯盟428再上凱道舉辦「藻礁永存」音樂會全國大會師，以「藻礁永存異地建站」、「保育藻礁永不妥協」、「大潭藻礁不要說再見！」為訴求，有藻礁學習走廊、親子闖關、藻礁地景生態模擬創意等活動，歡迎親子參與。潘忠政說，現在大潭藻礁面臨空前破壞危機，「讓我們上凱道敦請小英總統一起來搶救藻礁」！

桃園市觀音大潭藻礁（見圖）有一級保育類柴山杯孔珊瑚及豐富藻礁生態系稀有，環團堅持...
桃園市觀音大潭藻礁（見圖）有一級保育類柴山杯孔珊瑚及豐富藻礁生態系稀有，環團堅持反對天然氣接收站蓋在大潭藻礁區。記者曾增勳／翻攝
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蔡英文總統（見圖）2013年4月20日參加桃園藻礁活動，非常仔細觀察藻礁生態小生...
蔡英文總統（見圖）2013年4月20日參加桃園藻礁活動，非常仔細觀察藻礁生態小生物，親筆寫下「藻礁永存」承諾。圖／潘忠政提供
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蔡英文總統2013年4月20日參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希...
蔡英文總統2013年4月20日參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。圖／潘忠政提供
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大潭藻礁蔡英文中油
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