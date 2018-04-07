竹縣牛欄河爆魚蝦群暴斃 在地人發起守護行動

2018-04-07 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，從去年端午節前夕爆出魚蝦群暴斃、上月又河川出現大量泡沫，也有死魚、死蝦，被在地民眾視為「生態浩劫」。今天，在地人發起「守護牛欄河公民行動會議」，期能引起政府正視。

「守護牛欄河公民行動會議」今天在關西老人會館舉辦，里長、代表及社區發展協會、關西鎮鄉土文化協會、鹿江教育基金會、新竹縣副議長陳見賢特助徐瑜新等單位前來參與，表達對境的重視。

新竹縣環保局長黃士漢表示，上月的河川出現泡沫，主要是因桃園有家工廠發生火災，有清潔劑流入水中。至於去年魚蝦暴斃，經過調查研判為生活汙水造成。

關西鎮民代表會主席劉德樑表示，上個月牛欄河部分河段出現大量泡沫，還出現大量死魚、死蝦，影響在地民生用水，政府應要找出污染源，還給居民乾淨的水源。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛指出，由於上游工廠多設在桃園，一旦上游有汙染連同影響至下游。且只要發生汙染事件，造成魚種大量死亡，如龍潭區牛欄河橋至東安橋無一倖免，對生態、食物鏈影響劇烈。

關西鎮民羅功奇說，不少工業地在半世紀前就劃設，位於水源區，但多年來卻無相關配套措施，工業廢水逕自排入溪中，污染環境。