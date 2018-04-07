親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

竹縣牛欄河爆魚蝦群暴斃 在地人發起守護行動

2018-04-07 18:16聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，從去年端午節前夕爆出魚蝦群暴斃、上月又河川出現大量泡沫，也有死魚、死蝦，被在地民眾視為「生態浩劫」。今天，在地人發起「守護牛欄河公民行動會議」，期能引起政府正視。

「守護牛欄河公民行動會議」今天在關西老人會館舉辦，里長、代表及社區發展協會、關西鎮鄉土文化協會、鹿江教育基金會、新竹縣副議長陳見賢特助徐瑜新等單位前來參與，表達對境的重視。

新竹縣環保局長黃士漢表示，上月的河川出現泡沫，主要是因桃園有家工廠發生火災，有清潔劑流入水中。至於去年魚蝦暴斃，經過調查研判為生活汙水造成。

關西鎮民代表會主席劉德樑表示，上個月牛欄河部分河段出現大量泡沫，還出現大量死魚、死蝦，影響在地民生用水，政府應要找出污染源，還給居民乾淨的水源。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛指出，由於上游工廠多設在桃園，一旦上游有汙染連同影響至下游。且只要發生汙染事件，造成魚種大量死亡，如龍潭區牛欄河橋至東安橋無一倖免，對生態、食物鏈影響劇烈。

關西鎮民羅功奇說，不少工業地在半世紀前就劃設，位於水源區，但多年來卻無相關配套措施，工業廢水逕自排入溪中，污染環境。

黃士漢說，未來竹縣環保局也將與桃園環保局攜手合作，加強對於上游工廠的水質監測，檢驗重金屬等檢測，也會將針對事業加強稽查。

新竹縣關西鎮牛欄河關西橋下至渡船頭間，去年端午節前夕曾出現魚蝦群暴斃。圖／民眾提...
新竹縣關西鎮牛欄河關西橋下至渡船頭間，去年端午節前夕曾出現魚蝦群暴斃。圖／民眾提供
分享
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守...
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守護環境的決心。記者郭宣彣／攝影
分享
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守...
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守護環境的決心。記者郭宣彣／攝影
分享
新竹縣關西鎮牛欄河關西橋下至渡船頭間，去年端午節前夕曾出現魚蝦群暴斃。圖／民眾提...
新竹縣關西鎮牛欄河關西橋下至渡船頭間，去年端午節前夕曾出現魚蝦群暴斃。圖／民眾提供
分享
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守...
關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，今天在地民眾發起「守護牛欄河公民行動會議」，表達守護環境的決心。記者郭宣彣／攝影
分享

端午節火災
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

新竹兒童藝術節環境超乾淨 因為有他們默默清掃

2018-04-07 14:53

大陸沙塵暴來襲沿海空汙高 桃園PM2.5橘色警訊

2018-04-07 14:10

新竹內灣賞螢 漫山遍野飛舞如星海

2018-04-07 09:44

桃園小精靈螢火蟲館 館內欣賞下雨免驚

2018-04-07 09:07

苗栗螢火蟲先頭部隊現蹤 還可兼賞桐花

2018-04-07 07:22

走訪浪漫台三線 賴揆會耆老青農

2018-04-06 23:30

西濱快白沙屯段 5月中通車難

2018-04-06 23:18

美人茶噴藥變烏龍茶？賴清德：烏龍茶縣長不會贊同

2018-04-06 23:10

白沙屯媽進香前仍不通 西濱白沙屯至南通灣段端午通車

2018-04-06 17:31

訪浪漫台三線！賴神打趣李永德 沒找老婆來卻找我

2018-04-06 16:06

三杯阿凡達？台東原民最愛這流口水美味！

2018-04-06 12:37

你家幾人去掃墓？桃園「這一家」 動員1.2萬人

2018-04-06 10:00

春遊苗栗 3處金牌農村趴趴GO

2018-04-06 08:35
看更多

熱門文章

靠臉書、拍賣網站 兩大男孩創業每月營業額上看200萬

2018-04-06 23:23

神級代言！ 國姓爺比個手勢 就讓這包洋芋片暴紅

2018-04-07 09:00

美人茶噴藥變烏龍茶？賴清德：烏龍茶縣長不會贊同

2018-04-06 23:10

高雄鳳山21年夜市搬到前鎮 青年夜市攤商再出發

2018-04-06 21:28

桃園小精靈螢火蟲館 館內欣賞下雨免驚

2018-04-07 09:07

北市警襲胸要分局長登記行程 柯P：上梁不正下梁歪

2018-04-07 11:16

台中「蛙跳式」公車 2億筆搭車資料催生的

2018-04-07 07:49

苗栗螢火蟲先頭部隊現蹤 還可兼賞桐花

2018-04-07 07:22

霸王停車30天 北市將拖去賣

2018-04-07 00:45

馬英九最愛的紅豆餅 鳳山青年夜市每個只賣5元銅板價

2018-04-07 00:08

最幸福的沙灘音樂派對 夏都比基尼女郎爭妍奪艷

2018-04-06 20:38

台南竹溪禪寺 藏有清乾隆年間3古匾

2018-04-07 09:27

青年夜市遷址重新開幕 擠進爆滿人潮

2018-04-06 21:02

他的文創手工鞋有溫度還可客製 回家鄉基隆開工作室

2018-04-07 09:43

墾丁音樂季 樂迷嘆冷清

2018-04-06 23:59

影／「夏都春宴」激情熱舞 員警：彷如置身夜店

2018-04-07 08:22

賞螢季來了！全台亮晶晶 4月中旬大爆發

2018-04-06 22:59

游淑慧：選舉到 民進黨就「創造」凶手、色狼、貪官

2018-04-07 15:52

新竹內灣賞螢 漫山遍野飛舞如星海

2018-04-07 09:44

國家公園禁菸如虛設 墾丁沙灘像「天公爐」遊客氣炸

2018-04-07 16:15

連假走一趟財神廟 「送窮」囉！

2018-04-07 00:35

台南這棟市定古蹟修錯了？教授拿舊照佐證盼修回來

2018-04-07 13:40

「台北車站通」實測OK 但游標有時亂轉

2018-04-06 22:47

春吶創造墾丁音樂季 再創國內第一個瑜珈節

2018-04-06 19:56

同袍合夥創業 網拍每月上看200萬

2018-04-06 23:52

祭五臟廟 金山老街吃透透

2018-04-07 00:32

西濱快白沙屯段 5月中通車難

2018-04-06 23:18

「螢」區要爆發了 各地賞螢季起跑

2018-04-06 23:52

金門自來水廠：最快6月可喝到大陸水

2018-04-07 13:57

走訪浪漫台三線 賴揆會耆老青農

2018-04-06 23:30

嘉市石雕「一鳴驚人」慶生 添藝術特色空間

2018-04-07 11:15

大甲媽祖遶境進香 4月13日起駕

2018-04-06 23:34

名校資優班入學考試電腦計分出錯 家長投訴空歡喜一場

2018-04-07 16:21

台中軟體園區藝術家駐村 「熊超人」也來了

2018-04-07 08:17

藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09

柯文哲參加北捷「心中山生活節開幕」活動

2018-04-07 12:39

影／會漂的海洋垃圾 宜蘭拿來造船、還可以載人呢

2018-04-07 11:38

綠營北市議員初選 新人有加權、老將打搶救牌

2018-04-07 00:42

大陸沙塵暴來襲沿海空汙高 桃園PM2.5橘色警訊

2018-04-07 14:10

柯文哲放話：2018要選的都公布帳戶

2018-04-07 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top