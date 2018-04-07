新竹兒童藝術節環境超乾淨 因為有他們默默清掃

2018-04-07 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



2018新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天第四天，不少清潔人員持續投入擔維護環境清潔，提供民眾舒適、整潔的遊樂環境，舉凡遊具區、服務中心、流動廁所至周邊道路、接駁區等，致力維護場內外環境，清潔人員們犧牲兒童清明連假為維護兒藝節會場整潔盡心力，參與活動的大小朋友皆給予肯定。

參與環境維護的領班潘金蘭，原是一家有數10人員工清潔公司的老闆，後來轉換工作跑道投入清潔隊，將專業的清潔經驗帶到環保局。潘金蘭說，雖然現在年紀漸增，體力已不如從前，但為新竹市的環境，仍繼續努力工作，這次兒藝節活動，是她第二次參與，為讓大家有個乾淨的環境體驗兒藝節，犧牲清明連假也值得，也希望大家一同維護活動環境。

兒藝節活動舉辦邁入第3年，不少清潔人員投入會場環境整潔，今年場內文化局投入清潔人力，維護遊具區等場內區域外，環保局清潔隊員同樣出動人力支援，出任會場外清潔任務，兒藝節期間投入數十人次，每日巡視場內外環境整潔，讓大小朋友玩得更開心。

環保局長江盛任表示，環保局清潔隊員長期為維護市容努力，除原有例行性道路清掃任務外，每年兒童節活動，環保局均積極派員支援，確保活動順利進行，隊員們連假期間犧牲假期進行環境清掃，105年協助全場區的環境維護，106年因大雨場地積水加派人力整理場地，今年仍持續支援兒藝節周邊清潔任務，是兒藝節最辛苦的清潔小螺絲釘。

市長林智堅表示，為讓城市乾淨無死角，環保局加強市區重點清掃範圍，更派專人每日巡查市區，以即報即處理方式減少髒亂點，他感謝清潔人員們犧牲假期讓兒藝節會場更加舒適，也鼓勵民眾「市民的一小步，是改善城市環境的一大步」，一同為城市的環境整潔盡心力。