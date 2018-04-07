苗栗螢火蟲先頭部隊現蹤 還可兼賞桐花

2018-04-07 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台全各地賞螢地點4月開始又熱鬧了起來，苗栗縣南庄、三灣、造橋、頭屋、公館、銅鑼、三義、大湖、卓蘭、通霄等地山區，4、5月間都有螢火蟲的蹤跡，業者、社區不少賞螢活動，今年目前已有黑翅螢及黃緣螢「先頭部隊」零星出現，中旬以後將陸續爆發。