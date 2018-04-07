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苗栗螢火蟲先頭部隊現蹤 還可兼賞桐花

2018-04-07 07:22聯合報 記者范榮達╱即時報導

台全各地賞螢地點4月開始又熱鬧了起來，苗栗縣南庄、三灣、造橋、頭屋、公館、銅鑼、三義、大湖、卓蘭、通霄等地山區，4、5月間都有螢火蟲的蹤跡，業者、社區不少賞螢活動，今年目前已有黑翅螢及黃緣螢「先頭部隊」零星出現，中旬以後將陸續爆發。

苗栗縣賞螢勝地卓蘭鎮岩川森林民宿，上個月25日螢火蟲開始出現，4月6日到5月13日推出螢火蟲季活動，三義鄉西湖渡假村、通霄鎮飛螢山莊螢火蟲季估計4月14日開始，與桐花季差不多同時間，至於獅潭鄉仙山人文咖啡及大湖鄉大窩山地區，仍在觀察螢火蟲況中。

桃竹苗這裡賞螢去。
桃竹苗這裡賞螢去。
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三義西湖渡假村大片銅錢草上螢火蟲飛舞，拍出的效果很夢幻。圖／西湖渡假村提供
三義西湖渡假村大片銅錢草上螢火蟲飛舞，拍出的效果很夢幻。圖／西湖渡假村提供
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螢火蟲賞螢南庄
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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