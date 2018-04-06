美人茶噴藥變烏龍茶？賴清德：烏龍茶縣長不會贊同

2018-04-06 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



行政院長賴清德下午走訪苗栗縣頭份市日新茶園，希望了解蔡英文總統「浪漫台三線」政策推動情況和地方需求，訪視過程中，苗栗縣長徐耀昌「東方美人茶噴藥變烏龍茶」的說法，賴清德立即有一番趣味的回應；針對茶園復耕及勞力不足、機械補助等問題，他強調將與農委會討論，設法讓茶園面積擴增，達到茶產業、茶文化振興的目標並吸引年輕人回鄉。

賴清德由農委會主委李永得、苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎等中央、地方官員陪同走訪日新茶園，茶園主人許時穩是製茶世家的第四代，他產製東方美人並從事有機栽培多年，期盼茶園土地永續經營。

眾人到茶園走訪，見到90歲的「阿玉」阿嬤冒著細雨在採茶，賴清德等人紛紛豎起大拇指為她喊讚；稍後與地方人一同品嘗東方美人茶。

「噴了農藥就變成烏龍茶了！」徐耀昌推介苗栗在地、有機栽培的東方美人茶，特別強調製作東方美人茶，茶葉須經過小綠葉蟬吸食「著涎」，因此不能噴灑農藥，必須有機栽培，否則沒了小綠葉蟬，也就製不成東方美人茶。

徐耀昌「噴藥變烏龍茶」的說法一出，眾人一片笑聲，但他隨即澄清，強調噴藥的茶葉「不是不能喝」，因農委會也有安全用藥的規範，只要符合標準就可以，但如果消費者要喝到完全無農藥殘留的茶，東方美人茶是最好的選擇。

賴清德稍後致詞時，不忘針對徐耀昌「噴藥變烏龍茶」說法打趣，提醒徐耀昌說「當縣長是可以這樣行銷啦」，但其他「烏龍茶的縣長可能就不太贊成」，又逗得全場笑呵呵。

李永得表示，茶產業是浪漫台三線政策非常重要的一環，清末日治初期，台灣外銷最多的就是茶葉，且最大產區就是桃園、新竹、苗栗等台三線地區，因此客家人對茶葉都有共同的記憶；未來浪漫台三線能不能成功，茶園復耕是很大的因素，客委會希望每縣市一年能復耕100公頃，但農委會保守認為只能增加30公頃，他覺得太少，茶園復耕牽涉土地、勞力和行銷等問題，希望各部會能提供配套工具，相信一些問題都應該可解決。