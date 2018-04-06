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三杯阿凡達？台東原民最愛這流口水美味！

2018-04-06 12:37聯合報 記者尤聰光╱即時報導

卑南族聯合年祭今天在台東阿里擺（Alipai）部落登場，吸引超過近千族人及遊客共襄盛舉，而舉辦傳統活動中，絕對少不了熱鬧的攤位叫賣，其中，又以「三杯阿夫噠」最有名，是原民口中的美味佳餚，更是卑南族人的最愛。就是把田裡捉來的「田鼠（卑南族語稱：阿夫噠）」，經處理後三杯快炒，成為一道香噴噴的特色佳餚，連外地遊客吃了都稱讚「很好吃」，一盤接一盤。

「好吃新鮮的阿凡達！快來喔！阿凡達好吃喔！」活動攤位裡不少攤販叫喊來吃啊凡達？讓許多遊客聽了都感到莫名好奇，紛紛湊上去瞧個究竟？原來是專賣三杯田鼠的攤位，不知情的遊客還以為在阿凡達是什麼東西，把卑南族語的田鼠阿夫噠，誤聽成阿凡達，讓攤販老闆和遊客都笑了起來，在好奇心使然下，最後也點來一盤。只見老闆熟練的將肉塊、蒜、薑、蔥、辣椒及九層塔丟入熱鍋，大火快炒不到三分鐘就搞定。

卑南族卡大地布部落團長陳賢文表示，只要是卑南族人，幾乎都有吃過阿夫噠，因為族人大多會捕捉，成為部落桌上常見的菜色之一，處理阿夫噠要去毛、去內臟，再以煮湯、三杯或炭烤的方式料理，其中，三杯和碳烤最受歡迎，也是舉辦活動裡，一定會吃得到部落美食；一大份才250元，很快就搶手一空，有時不到中午，就賣光光，還得補貨呢。

「肉質滑Q，鹹中帶辣，適合下酒菜，配白飯也不錯！」來自新竹的黃姓遊客說，第一次吃到部落田鼠肉，沒有想像中的腥味，而且肉質很新鮮，比三杯螺肉好吃，難怪他們說是山林裡的海鮮，一點也不為過，真的很好吃。

活動攤位裡不少攤販叫喊來吃啊凡達？讓許多遊客聽了都感到莫名好奇，紛紛湊上去瞧個究...
活動攤位裡不少攤販叫喊來吃啊凡達？讓許多遊客聽了都感到莫名好奇，紛紛湊上去瞧個究竟。記者尤聰光／攝影
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外地遊客吃了都讚不絕口，一盤接一盤點。記者尤聰光／攝影
外地遊客吃了都讚不絕口，一盤接一盤點。記者尤聰光／攝影
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「三杯阿夫噠」是台東原民口中的美味佳餚，更是卑南族人的最愛。記者尤聰光／攝影
「三杯阿夫噠」是台東原民口中的美味佳餚，更是卑南族人的最愛。記者尤聰光／攝影
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新鮮田鼠肉塊一起和蒜、薑、蔥、辣椒及九層塔丟入熱鍋，大火快炒一番，就是一道美味的...
新鮮田鼠肉塊一起和蒜、薑、蔥、辣椒及九層塔丟入熱鍋，大火快炒一番，就是一道美味的部落美食。記者尤聰光／攝影
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