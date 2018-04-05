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25個展區 2018桃園農博體驗農家樂

2018-04-05 13:14聯合報 記者張弘昌╱即時報導

剛開展的桃園農業博覽會將展至5月13日母親節，採免費入園參觀，30公頃園區設六大專區、25個展覽館，還有超過300場次活動，很適合清明連假全家出遊。

2018桃園農業博覽會是桃園的年度觀光盛事。桃園農博特別保留去年試營運的精神意象「大電鍋」。地景藝術專區「夏禾風」，以「風」為主軸貫穿整個場域，打造三座高10公尺大型風動、農村主題藝術裝置「大地的旋律」以小草為意象，將觀眾帶入微觀世界，漫步巨型青草之間。

「農禾樂」以農夫及稻田稻草人發想，建構一個高10公尺，悠閒坐在草地上的大型農夫稻草人，呈現豐收後滿足閒適形象；「與風共舞」以桃園陂塘波光粼粼為意象，佐以450支不鏽鋼風箏，隨風舞動、閃耀奪目。

客家工藝專區，融合客家三合院建築風格，展出約100件客家工藝品，包括竹編、藍染、木工等DIY類型，周邊也設置伯公（土地公）、竹編藝術品，菜園、埤塘等客家生活意象，可看到客家人愛物惜物、就地取材，與自然共生的特色。

四國農業文化館，展現越南、印尼、菲律賓、泰國四國農業、美食、文化、服飾、工藝、音樂、舞蹈，充滿東南亞國家及民族的獨特魅力。景觀花海專區的蝴蝶造型圖騰，利用桃園在地草花產業，布置「桃花源秘境」。

園區旁全台第一口光電埤塘，呈現桃園「千埤之都」特色，並利用桂竹及鏤空端盤做為水上人工浮島材料，搭配高低挺水生植物，營造水中浮島花園，多弧排列呈現水上浮島藝術的綠色靈動弧線。

「綠迷宮」以植生牆建置迷宮，展示期間迷宮會變化路徑，可以一逛再逛，迷宮外圍高3公尺，有9面特色植生牆面；內牆高2公尺，要經過層層綠牆及主題日挑戰闖關，才能通過迷宮，登上瞭望台打卡，鳥瞰整座綠迷宮動線。

象徵著桃園百年漁業的白沙岬燈塔入口意象，與大漁時代村「漁夫村」展館，以一艘巨大白色漁船設計，遊客可進入大船內部看覽，了解台灣及世界各地漁業發展史。大船旁綠草坪上，利用粉紅、紅、菊三種四季海棠，排列出水波紋圖形，如同美麗的浪花般環繞。

花漾館室內展區，以「桃花源」呈現美麗的花卉，有「蘭沐春風」、「繡出真心」兩大主題，布置成美麗的繡球花海及令人驚豔的蘭花生命樹。

為展現台灣農業及農村發展特色，桃園農博展區規畫畜牧、茶葉、稻米、蔬菜，水利、農機、養蜂、錦鯉、花卉等各式農業，除了復古懷舊，也能看到科技應用。

民眾到桃園農博，自行開車可從國道1號平鎮系統，接台66線快速道路往觀音方向前行，或台61線西濱公路觀音系統交流道。或由台15線、縣道114轉台61線，抵農博P2桃科及P3大潭停車場

農博園區沿線，設置多個休憩站、接駁站及環狀公車等大眾接駁服務及5處停車場。開車請將車輛停放P2到P5停車場後，轉乘活動接駁車接駁抵達會場P1為機車停車場。另外，高鐵桃園站、台鐵楊梅後火車站及桃園市各區區公所，都設有接駁專車。

桃園市新屋區2018桃園農業博覽會展區，介紹蜂農產業的「蜂樂園」場館。記者張弘昌...
桃園市新屋區2018桃園農業博覽會展區，介紹蜂農產業的「蜂樂園」場館。記者張弘昌／攝影
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桃園市新屋區2018桃園農業博覽會，「農禾樂」展區，以農夫及稻田稻草人發想，建構一個高10公尺，悠閒坐在草地上的大型稻草人地景，呈現豐收後滿足閒適形象 。記者張弘昌／攝影
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農博停車場
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