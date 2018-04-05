桃園小旅行 農博來探9條精彩遊程

2018-04-05 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2018桃園農業博覽會展期到母親節，展出期間，桃園市府推出農業博覽會小旅行，安排三大主題共九條精彩的桃園旅遊行程。

桃園市政以「嬉遊桃園．品味農博」為主題，串起農博會場周圍特色景點，並規畫一日遊及二天一夜遊九條旅遊行程，還有專車接送到農博會場參訪。六大主題分別是智慧科技專區、特色產業專區、文創藝術專區、在地生活專區、多元文化專區、環境永續專區。

九條小旅行路線，包括新屋石滬、永安漁港、觀音蓮花園休閒農業區等生態旅遊路線，另有甘泉寺、白沙岬燈塔、觀新藻礁等桃園知名景點。並設計茶園農場參訪、文青散步，古道祕境漫遊、觀光工廠DIY手作體驗等，凸顯桃園各區獨有的文化特色及觀光路線。

其中有適合情侶共遊的一日遊小旅行，包括「好甜蜜」到白沙岬燈塔下，敲響愛情鐘聲，見證牽手到永遠的浪漫。還有適合情人同遊的巧克力共和國，及專業解說員帶領探訪八德埤塘生態公園，可與情人漫步以傳統砌石工法，修築的百年桐花步道「保甲古道」。

此外，還有桃園獨特私房秘境主題，珍愛藻礁由專業環教老師帶領，認識目前保存最完整日治初期燈塔以及海上長城千年藻礁，觀察菟葵、酋婦蟹捉迷藏藻礁生態，在草漯沙丘留下美麗足跡。

二日遊行程除到農博會場參觀，遊程包括交通、食宿，晚上可自行逛中壢夜市。沙丘機器人親子遊程，第一天到草漯沙丘、白沙岬燈塔；第二天在祥儀機器人夢工廠及南僑觀光工廠體驗DIY的樂趣，吃喝玩樂通通有。