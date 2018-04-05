親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長灘島封鎖令：嚴懲觀光汙染？杜特蒂下令「封島半年」

桃園小旅行 農博來探9條精彩遊程

2018-04-05 13:13聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2018桃園農業博覽會展期到母親節，展出期間，桃園市府推出農業博覽會小旅行，安排三大主題共九條精彩的桃園旅遊行程。

桃園市政以「嬉遊桃園．品味農博」為主題，串起農博會場周圍特色景點，並規畫一日遊及二天一夜遊九條旅遊行程，還有專車接送到農博會場參訪。六大主題分別是智慧科技專區、特色產業專區、文創藝術專區、在地生活專區、多元文化專區、環境永續專區。

九條小旅行路線，包括新屋石滬、永安漁港、觀音蓮花園休閒農業區等生態旅遊路線，另有甘泉寺、白沙岬燈塔、觀新藻礁等桃園知名景點。並設計茶園農場參訪、文青散步，古道祕境漫遊、觀光工廠DIY手作體驗等，凸顯桃園各區獨有的文化特色及觀光路線。

其中有適合情侶共遊的一日遊小旅行，包括「好甜蜜」到白沙岬燈塔下，敲響愛情鐘聲，見證牽手到永遠的浪漫。還有適合情人同遊的巧克力共和國，及專業解說員帶領探訪八德埤塘生態公園，可與情人漫步以傳統砌石工法，修築的百年桐花步道「保甲古道」。

此外，還有桃園獨特私房秘境主題，珍愛藻礁由專業環教老師帶領，認識目前保存最完整日治初期燈塔以及海上長城千年藻礁，觀察菟葵、酋婦蟹捉迷藏藻礁生態，在草漯沙丘留下美麗足跡。

二日遊行程除到農博會場參觀，遊程包括交通、食宿，晚上可自行逛中壢夜市。沙丘機器人親子遊程，第一天到草漯沙丘、白沙岬燈塔；第二天在祥儀機器人夢工廠及南僑觀光工廠體驗DIY的樂趣，吃喝玩樂通通有。

另有慈湖吊橋行二日遊，先探訪全台最長懸索橋「新溪口吊橋」壯觀風景、遊覽後慈湖秘境，揭開塵封半世紀的秘境管制區，參觀防空隧道、戰時五院辦公室；第二天在福源茶場飲料「茶裏王」的產地，體驗揉茶、磨茶的樂趣，到源友咖啡文化館透過導覽、接觸及品嚐咖啡，了解咖啡文化及精品咖啡。九大主題小旅行也開放學校、社區、企業等團體報名，隨時都可以包團出遊。

桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為大溪老...
桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為大溪老茶廠。桃園市府觀光旅遊局／提供
分享
桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為觀音區...
桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為觀音區白沙岬燈塔。桃園市府觀光旅遊局／提供
分享
桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為觀音區...
桃園市府在2018桃園農業博覽會展覽期間，推出9大一日遊或二日遊遊程，圖為觀音區千年藻礁。桃園市府觀光旅遊局／提供
分享

咖啡農博觀光工廠
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

桃園火車站白天開燈稱「補強光線」網友：不是要節電抗空污？

2018-04-05 13:00

桃園現塗鴉怪客 多名民進黨參選人看板遭殃

2018-04-05 12:34

25個展區 2018桃園農博體驗農家樂

2018-04-05 13:14

傅學鵬宗族千人掃墓慎終追遠 宗親會首發生育獎金

2018-04-05 12:13

全國450人選出男女各12名 建華國中誕生桌球雙國手

2018-04-05 11:55

影／桃園葉春日公派下1.2萬人祭祖 國內外子孫返鄉

2018-04-05 11:18

石門水庫流蘇盛開 四月雪美不勝收

2018-04-05 09:16

農博開幕 蔡總統：桃園很好玩

2018-04-05 00:17

餐廳請吃壽司 唐寶寶家長暖心

2018-04-05 00:11

桃園當代牙科醫療體系百萬補助 讓清寒生也有好牙

2018-04-04 17:38

桃園農博40天 看見循環經濟、科技農業、綠色生活...

2018-04-04 16:58

媲美迪士尼遊行 桃園農博「鵝媽媽齊步走」遊行超吸睛

2018-04-04 15:50

搭遊樂園小火車 幼童腳滑出護欄流血受驚嚇

2018-04-04 15:45

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

遊客上山亂丟垃圾 尖石也曾有垃圾瀑布

2018-04-04 11:24

偏鄉孩子元宵當中秋 董娘母女每周下鄉當故事媽媽

2018-04-04 10:43

桃園軌道建設多 議員憂債留子孫

2018-04-04 09:41

潤餅皮老店 新竹東門市場飄香48年

2018-04-04 09:07

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50
看更多

熱門文章

墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

2018-04-04 19:38

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

影／墾丁比基尼摔角賽 參賽者狠勁氣氛沸騰

2018-04-05 10:12

老家沉水30載 年年搭船掃墓

2018-04-05 00:13

影／基隆童話藝術節爆人潮 林右昌：打造國際級活動

2018-04-04 15:42

水壩難擋念祖情 碧山村原居民跋山涉水掃墓

2018-04-04 22:09

連假何處去？台南後壁明有10元高麗菜自助摘

2018-04-04 17:40

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

這位縣長爺爺餵起奶來「簡直就像奶媽！」

2018-04-04 19:21

傅學鵬宗族千人掃墓慎終追遠 宗親會首發生育獎金

2018-04-05 12:13

春假墾丁人潮回流 五星飯店連3天客滿

2018-04-04 18:33

推動「環保祭祖」雲林第一座500萬環保金爐啟用

2018-04-04 19:57

每年最浪漫季節 烏山頭南洋櫻落英繽紛迎客

2018-04-04 21:57

兒童節祭祖 金門蔡氏宗族:鼓勵孩童參與

2018-04-04 15:52

連13年祭祀萬里48無主遺骸 好心夫婦憂屋頂破水淹骨甕

2018-04-04 20:53

雲林公墓環保金爐啟用 民眾有感「空氣變好了」

2018-04-05 10:49

頂好市場燈火通明 原來這家趕工做這個

2018-04-05 08:04

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47

安定真護宮「南瀛王船祭」明請水 15日「送王」

2018-04-04 19:11

兒童新樂園免費入園 今年兒童節達2.8萬人次

2018-04-04 20:38

台中最貴的廟 身價15億的福德祠被豪宅攻陷

2018-04-05 00:17

台中民生路地下道微填平完工 正義街地下道4月封閉

2018-04-04 16:43

台中「最貴的廟」地基沒動過 神奇下陷傳會聚寶

2018-04-05 11:50

桃園現塗鴉怪客 多名民進黨參選人看板遭殃

2018-04-05 12:34

高雄兒美館兒童節限定版活動 「怪里．怪氣．怪可愛」

2018-04-04 16:46

搭遊樂園小火車 幼童腳滑出護欄流血受驚嚇

2018-04-04 15:45

影／美！賞花不用跑到國外 20萬株百合綻放超浪漫

2018-04-04 17:58

潤餅超清爽多吃無妨？專家：小心換來發福體態

2018-04-04 18:53

石門水庫流蘇盛開 四月雪美不勝收

2018-04-05 09:16

台灣「桑椹村」 清明出現農婦千歲團採收工

2018-04-04 18:44

封路搭棚辦喪禮 國際罕見「風景」

2018-04-05 00:07

全台最大單姓聚落江家古厝 清明逾二百人共同祭祖

2018-04-05 10:19

重返墾丁春天音樂季 泡泡音樂節嗨翻南灣　

2018-04-04 16:13

媲美迪士尼遊行 桃園農博「鵝媽媽齊步走」遊行超吸睛

2018-04-04 15:50

幻象戰機首位女飛官現身新竹兒藝節 小朋友搶合影

2018-04-04 13:51

台南官田「葫蘆埤童趣節」今明邀遊客闖關

2018-04-04 17:49

桃園農博40天 看見循環經濟、科技農業、綠色生活...

2018-04-04 16:58

守護嘉明湖 台東林管處招募手作步道志工

2018-04-04 17:10

四月雪初綻放 嘉市15日辦油桐花季

2018-04-04 18:22

阿嬤紅蔥頭敗市有解 農糧署協助收購落幕

2018-04-04 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top