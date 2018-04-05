全國450人選出男女各12名 建華國中誕生桌球雙國手

2018-04-05 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹建華國中號稱桌球小辣椒及新竹桌球一哥的蔡昀恩、蔡力揚，奪下15歲青少年桌球國手選拔暨排名賽的青少年國手代表權，本次賽事來自全國近450位高手齊聚，只選拔出男女各12名國手。蔡昀恩、蔡力揚在關鍵時刻沉穩應戰，其中蔡昀恩更以排名第一名成績，傲視群雄。

由中華民國桌球協會主辦的15歲青少年桌球國手選拔暨排名賽，國手選拔賽共分三次賽，每次賽採單淘汰制，五局三勝制，每次取前4名，共選拔12名優秀選手為今年15歲青少年國手，由於採單淘汰，只要輸一場就得等到下一次比賽重頭打起，強度堪稱所有賽事之冠，挑戰選手的技術及心理素質。

「放輕鬆！大不了重新再來」個頭小小的蔡昀恩談到這次選拔賽的感想，比賽的壓力很大，每一顆球都很重要，一個不注意就被對手超越，不過「越在意，反而越難發揮實力」蔡昀恩在決賽及冠亞軍之戰都以0：2落後，頂著如此大的壓力，念頭一轉，反而漸入佳境，兩場皆以3：2逆轉戰局。

「我想向鄭怡靜看齊，躍向奧運舞臺」，從小學二年級開始接觸桌球的蔡昀恩談起偶像鄭怡靜，臉上露出靦腆的笑容，選拔賽中連勝7場勇奪全國第一的她表示，會繼續精進球技，期待有一天能有機會跟偶像同桌較勁。而從小學六年級才開始接觸桌球的蔡力揚，短短2年多的時間就躍升國手之列，從原先的樂團小提琴手，到手持球拍征戰各大比賽，成為各比賽的常勝軍，對於桌球的熱愛可見一斑。