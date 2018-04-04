桃園農博40天 看見循環經濟、科技農業、綠色生活...

2018-04-04 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園農業博覽會今天開幕，總統蔡英文、前副總統呂秀蓮等人都到場。市長鄭文燦表示農博展期至5月13日為期40天，所在地新屋區是臺灣的魚米之鄉，也是客家農庄。農博有6大主題專區、25個展館，以循環經濟、科技農業、地景藝術及綠色生活為4大特色，看見農業所代表的文化、科技與新價值，更能展現生命力及魅力，未來臺灣新希望絕不能缺少農業。

鄭文燦指出，桃園農博全區使用太陽能及風力發電，架設智慧微電網系統，不僅能清楚得知每個展館、每項機電每天可產生多少綠電，更展現臺灣在綠能產業未來趨勢。農博同時與經濟部中小企業處合作，打造「無零錢市集」，展區內也進行無人自駕車實驗，提供800公尺的無人自駕車體驗，也是未來「亞洲‧矽谷計畫」的重要項目。

鄭文燦說，桃園農博同時也與企業合作，特別感謝38家企業共襄盛舉，提供許多在地特色，像入口意象錦鯉由世紀鋼構提供40噸鋼材製作，大同公司進行智慧微電網、台塑企業建置智慧溫室、3M展現循環再生材料與達德能源集團等都熱情投入。

農委會主委林聰賢也出席桃園農博，他指出中央政府「五加二」產業創新計畫，提出「新農業創新推動方案」，新農業就是要建立台灣品牌，在不同縣市有不同特色。桃園農博去年試營運在重要消費市場扮演領頭羊的角色，今年正式營運，更整合各界力量，呈現新農業核心。

林聰賢指出，桃園將農業當成核心策略有許多進程，鄭文燦上任前，休閒農業區只有觀音蓮花園，現在有大園溪海、大溪月眉、龍潭大北坑、蘆竹大古山休閒農業區都通過農委會審查，成長速度很快。

林聰賢表示，「桃園三號」品種連續為桃園奪得全國冠軍米，還推出「米乖乖」品牌，今年並配合農委會推動「大糧倉計畫」，鼓勵稻田轉作雜糧，第一期面積就要達到1000公頃的目標，減少進口替代，也要建立農產品產銷履歷，農業局有信心達標令人欣慰。桃園是台灣農業最好的典範，建立中央與地方協力，創造最好的績效典範，讓農業不僅是一級生產，推動六級產業化，並配合農村再生、農博發想概念，帶領桃園農業進入新的時代。