幻象2000新竹兒藝節衝場 小朋友：機腹彷彿伸手摸得到

2018-04-04 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，今年移師香山水資源公園舉辦，由於鄰近空軍新竹基地，上午開幕時幻象2000多次衝場演出，現場驚喜連連，林智堅市長表示，竹市獨有的「風的運動場」，大小朋友玩遊具、觀海景、看幻象，「陸海空」體驗一次到齊。

2018兒藝節充滿驚喜，市府首度與啟德重機合作推出130噸以及300噸升降機，將民眾抬升至10至15公尺高空，大小朋友不僅可俯覽香山美麗海岸，更能以前所未有的近距離感受幻象戰機，可清晰看到機腹彩繪，機腹彷彿觸手可及，還有海鳥盤旋在附近，構成最美的香山風景。

文化局表示，活動會場周邊無汽車停車場，呼籲開車民眾依道路指示牌到新竹轉運站、新竹火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮等地停車，再搭乘接駁車前往會場，每天早上9點半到下午4點半從各接駁站出發，平均15分鐘一班車，接駁一次10元(返程免費)，18歲以下及65歲以上搭乘免費。