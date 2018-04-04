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幻象2000新竹兒藝節衝場 小朋友：機腹彷彿伸手摸得到

2018-04-04 12:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，今年移師香山水資源公園舉辦，由於鄰近空軍新竹基地，上午開幕時幻象2000多次衝場演出，現場驚喜連連，林智堅市長表示，竹市獨有的「風的運動場」，大小朋友玩遊具、觀海景、看幻象，「陸海空」體驗一次到齊。

2018兒藝節充滿驚喜，市府首度與啟德重機合作推出130噸以及300噸升降機，將民眾抬升至10至15公尺高空，大小朋友不僅可俯覽香山美麗海岸，更能以前所未有的近距離感受幻象戰機，可清晰看到機腹彩繪，機腹彷彿觸手可及，還有海鳥盤旋在附近，構成最美的香山風景。

文化局表示，活動會場周邊無汽車停車場，呼籲開車民眾依道路指示牌到新竹轉運站、新竹火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮等地停車，再搭乘接駁車前往會場，每天早上9點半到下午4點半從各接駁站出發，平均15分鐘一班車，接駁一次10元(返程免費)，18歲以下及65歲以上搭乘免費。

另外，兒藝節連續假期，新竹飯店業者包括竹湖暐順麗緻文旅、新竹喜來登、新竹國賓、芙洛麗、福泰、迎曦、煙波、老爺、卡爾登及福華等大飯店等，推出優惠住房方案。市府也推出舊城小旅行，每天上午10時及下午2時，每梯次時間約1小時半，帶您探索新竹火車站、東門城、護城河及城隍廟，詳情見: https://goo.gl/WeLNXG。

幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
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2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，吸引大批人潮。...
2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，吸引大批人潮。記者張雅婷／攝影
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2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，設施周邊還有街...
2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，設施周邊還有街頭藝人演出。記者張雅婷／攝影
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幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
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幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
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2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，吸引大批人潮。...
2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，吸引大批人潮。記者張雅婷／攝影
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幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
幻象戰機多次衝場，現場驚呼連連。記者張雅婷／攝影
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2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，宣傳片女飛官也...
2018新竹市兒藝節「風的運動場」今起至8日登場，上午舉行開幕式，宣傳片女飛官也現身支持活動。記者張雅婷／攝影
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幻象戰機空軍城隍廟
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