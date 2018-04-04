親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

卡管沒完沒了…教育部狼來了？ 台大只用8個字要求

你的身上有細菌！福島孩子的校園霸凌事件

異國風兒童節！桃市山頂國小辦「異國服飾走秀展」

2018-04-04 10:53聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市山頂國小趁兒童節前夕，融入異國文化元素舉辦「山頂童樂會」，新住民家長與孩子...
桃園市山頂國小趁兒童節前夕，融入異國文化元素舉辦「山頂童樂會」，新住民家長與孩子穿著越南服飾參加走秀。圖／山頂國小提供
分享
充滿異國風情的兒童節新移民二代逐漸長大，桃園市山頂國小為讓更多學生了解新二代的異國文化，今年兒童節前夕舉行「山頂童樂會」，邀請新二代學生數也相當多的新北市平溪區十分國小師生加入，更邀請越南籍媽媽穿上傳統服飾，站上紅毯和孩子一起走秀，除了讓大家看到不同文化，也提升新移民家庭的自信心。

校長林佩娟表示，龜山地區因鄰近工業區，有許多外籍聯姻、原住民家庭聚集，目前全校有430多位學生，其中58位小朋友是新二代，孩童母親有來自越南、柬埔寨、菲律賓、泰國等。由於新移民家庭文化、語言差異，不少小朋友多半自信心不足，可能產生「身份自卑」，進而影響學習、成長心情。

林佩娟認為，新移民家長或孩子不太主動向外分享自己國家的文化，減少許多社交互動，為了讓更多人能瞭解異國文化，趁著兒童節到來舉辦「童樂會」，除了設計融入東南亞文化的互動小遊戲，讓小朋友學著介紹媽媽的國家、各國問候語用法、國旗圖樣、美食特色，也邀請孩子爸媽參與活動，更讓其他學生嘗試接觸異國文化。

亮點活動之一「小模特兒走秀」，輔導室主任邱群惠表示，異國文化除歷史、美食、景點之外，能凸顯各國文化的服裝也是關鍵之一，因此邀請學生和外籍媽媽穿上各國服裝，以走秀方式來展現。林佩娟說，其中一位越南媽媽特別穿上大紅色傳統服飾，她強調只有結婚等喜氣場合，才會穿到紅色禮服，而且穿禮服必須抬頭挺胸，也搞笑地說「越南很少胖子，因為要呈現好看的樣態」。

邱群惠表示，新二代小朋友多半自信心不足，尤其很多家長中文不好，課後無法協助孩子複習作業、給予指導，校方為加強落後孩子課業也提供課後照顧，確實掌握孩子學習狀況。此次舉辦走秀兒童節活動，也希望增加孩子自信心，勇敢展現自我，為自己的異國文化感到驕傲。

桃園市山頂國小趁兒童節前夕，融入異國文化元素舉辦「山頂童樂會」，來自新北市的十分...
桃園市山頂國小趁兒童節前夕，融入異國文化元素舉辦「山頂童樂會」，來自新北市的十分國小學生也受邀參加，透過闖關活動認識東南亞國家地圖。圖／山頂國小提供
分享
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，體驗AR擴增實境...
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，體驗AR擴增實境繪本教學。圖／山頂國小提供
分享
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，學生體驗打擊樂器...
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，學生體驗打擊樂器。圖／山頂國小提供
分享
桃園市龜山區山頂國小舉辦融入異國文化的兒童節活動，學生仔細地挑選自己的禮物。圖／...
桃園市龜山區山頂國小舉辦融入異國文化的兒童節活動，學生仔細地挑選自己的禮物。圖／山頂國小提供
分享
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，體驗AR擴增實境...
新北市平溪區十分國小學生，兒童節前夕受邀至桃園市龜山區山頂國小，體驗AR擴增實境繪本教學。圖／山頂國小提供
分享
桃園市山頂國小舉辦融入異國文化元素的兒童節活動「山頂童樂會」，學生闖關後開心地拿...
桃園市山頂國小舉辦融入異國文化元素的兒童節活動「山頂童樂會」，學生闖關後開心地拿著自己所挑選的禮物。圖／山頂國小提供
分享

新移民兒童節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

會考攻略／英語科 長篇閱讀考驗統整力

2018-04-04 08:39

海漂相機結緣 日本失主27日訪台

2018-04-04 00:09

海漂相機奇緣 日女大生4月底來台領相機、致謝

2018-04-03 15:41

桃市暑假推免費美國海外教育 徵選40名高中生

2018-04-03 14:54

「父親買農地讓他練習」嘉中朱威丞 笛簫獨奏全國雙冠王

2018-04-02 23:27

大興高中與南猶他州大合作 每年5學生赴美學飛修專業

2018-04-02 21:11

少子化嚴重 台東辦升學博覽會外縣市學校也來搶人

2018-04-02 18:56

桃園市國中技藝競賽 動力機械職群女選手不怕「抹黑」

2018-04-02 18:12

小學試辦英語授課 台南經驗躍上國際

2018-04-02 13:30

高中生用數學玩出「大愛心」 學習更有趣

2018-04-01 23:40

馬公高中創校75週年 日本姊妹校同慶

2018-04-01 14:37

高中師讓數學變好玩 結合藝術創作超大愛心

2018-04-01 11:23

數學原理創作藝術 女高中生製放大愛心圖

2018-04-01 10:34

高中生談未來 李錫錕捉魚形容靠負責

2018-04-01 07:49

隔壁國小讀不到 新竹關埔學區怪現象

2018-03-31 23:36

雙胞胎考上雄中科學班 愛解數學難題

2018-03-31 23:36

雙胞胎考上雄中科學班 最佳娛樂一起燒腦解數學難題

2018-03-31 18:57

影╱日女大生石垣島為救人掉相機 兩年後現身蘇澳

2018-03-30 13:18

中一中藝術季 進校門是美夢、榮譽榜是惡夢

2018-03-30 00:02

母校90校慶 90歲校友路過…捐1100萬

2018-03-29 23:19

協同中學體驗飢餓 師生彼此洗腳學習謙卑

2018-03-29 23:17

漂流相機主人：2年前在石垣島遺失 欣喜拾回青春一頁

2018-03-29 15:11

挑戰18禁的想像 中一中學生的「春夢」什麼顏色？

2018-03-29 14:59

跨海奇遇！她不只找回相機 臉書還被台網友灌爆

2018-03-29 13:10

漂流相機12小時找到主人 謝長廷：見識到網路的厲害

2018-03-29 13:03

日網友大讚海漂相機「奇蹟」 相機、防水盒高詢問度

2018-03-29 10:09

社團與課業兼顧 嘉女小太陽扶弱拚出第一

2018-03-28 23:37

溪湖高中校慶 百年樟樹「入厝」

2018-03-28 23:28

「科丁」扎根 花蓮20所國小免費教課

2018-03-28 23:23

還有電！相機海漂千日 日本找到失主

2018-03-28 23:15

「漂流相機」 登上NHK熱門話題新聞

2018-03-28 22:21

海漂相機將物歸原主！東京女失主：將親自來台領回

2018-03-28 22:15

恭喜！遺失934天 海漂日本相機主人找到了

2018-03-28 20:43

上萬人敲碗等結局！PO文師：相機失主還沒出現

2018-03-28 19:31

葳格孩子學西餐禮儀 兒童節吃西班牙海鮮燉飯

2018-03-28 15:49

相機奇幻漂流！台日網友連線 超級尋人任務

2018-03-28 14:13

超級找一找！相機漂流到台灣 宜蘭師生尋失主

2018-03-28 14:12

相機奇幻漂流 環太平洋1圈2年？

2018-03-28 14:11

日本相機飄洋過來台灣？ 洋流專家說有兩種可能

2018-03-28 11:47
看更多

熱門文章

「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

2018-04-03 18:09

卡管歹戲確定拖到連假後 教部：希望4月中有結果

2018-04-03 16:48

【即時短評】民進黨動用千軍萬馬「拔管」？繼續凌遲台大

2018-04-03 18:33

教育部狼來了？ 台大只用8個字要求教育部

2018-04-04 10:26

卡管百日 教部將組跨部會小組會商後再決策

2018-04-03 23:33

五天連假！孩子的「放假模式」 爸媽忍不住開罵？

2018-04-04 07:30

教部組「諮詢小組」 柯志恩批「揪團霸凌管中閔」

2018-04-03 19:43

文大校長遴選歹戲拖棚 校友自製「卡盧13式」懶人包

2018-04-03 13:43

農家子弟出身、博士盧燈茂任南台科技大學新校長

2018-04-03 11:41

卡管無限期？ 台大人憤怒了 不排除體制外抗爭

2018-04-04 09:59

文大董座張鏡湖控訴董事共謀撤換老董奪校產

2018-04-03 16:53

洪孟楷：教育部為政治意識形態 犧牲台大在所不惜？

2018-04-04 07:02

天外飛來諮詢小組查卡管 藍委：洪荒之力搞清算

2018-04-04 09:41

新聞眼／大動作卡管 教部踰越分際

2018-04-04 00:00

管中閔律師：教部違法 評估是否走司法

2018-04-04 00:00

再出招「卡管」柯志恩怒教育部：揪團霸凌管中閔

2018-04-03 19:38

陰陽電極使用單一材料 台科大研究登國際期刊

2018-04-03 14:10

【即時短評】一場沒有贏家的大學校長遴選

2018-04-04 10:18

海漂相機奇緣 日女大生4月底來台領相機、致謝

2018-04-03 15:41

桃市暑假推免費美國海外教育 徵選40名高中生

2018-04-03 14:54

教育部卡管無所不用其極 教授：這是不幸的事

2018-04-04 10:12

教育部組跨部會小組「卡管」 陳保基：根本違法亂紀

2018-04-04 10:34

學保改公辦民營 壽險公會列白皮書十大建言

2018-04-04 06:13

別再當媽寶了！屏東縣竹林國小兒童節考十項生活技能

2018-04-03 20:17

海漂相機結緣 日本失主27日訪台

2018-04-04 00:09

會考攻略／英語科 長篇閱讀考驗統整力

2018-04-04 08:39

萬能科大的「機場經濟學」 創造三贏

2018-04-04 00:06

影／連假必備技能 超強12種旅行打包術！

2018-04-04 09:33

慈明高中校慶 常露法師：藉浴佛洗滌心靈

2018-04-03 16:08

文大校長遴選風波不斷 校友總會盼校園回歸平靜

2018-04-03 22:49

影／槍械暴力問題迫使美國新世代走上街頭

2018-04-03 14:12

屏大資工系秀成果 賴慈馮學習平臺奪冠

2018-04-03 20:16

錯過真跡手稿 要再等5年！愛因斯坦展只到下周日

2018-04-03 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top