異國風兒童節！桃市山頂國小辦「異國服飾走秀展」

2018-04-04 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市山頂國小趁兒童節前夕，融入異國文化元素舉辦「山頂童樂會」，新住民家長與孩子穿著越南服飾參加走秀。圖／山頂國小提供 分享 facebook 充滿異國風情的兒童節！新移民二代逐漸長大，桃園市山頂國小為讓更多學生了解新二代的異國文化，今年兒童節前夕舉行「山頂童樂會」，邀請新二代學生數也相當多的新北市平溪區十分國小師生加入，更邀請越南籍媽媽穿上傳統服飾，站上紅毯和孩子一起走秀，除了讓大家看到不同文化，也提升新移民家庭的自信心。

校長林佩娟表示，龜山地區因鄰近工業區，有許多外籍聯姻、原住民家庭聚集，目前全校有430多位學生，其中58位小朋友是新二代，孩童母親有來自越南、柬埔寨、菲律賓、泰國等。由於新移民家庭文化、語言差異，不少小朋友多半自信心不足，可能產生「身份自卑」，進而影響學習、成長心情。

林佩娟認為，新移民家長或孩子不太主動向外分享自己國家的文化，減少許多社交互動，為了讓更多人能瞭解異國文化，趁著兒童節到來舉辦「童樂會」，除了設計融入東南亞文化的互動小遊戲，讓小朋友學著介紹媽媽的國家、各國問候語用法、國旗圖樣、美食特色，也邀請孩子爸媽參與活動，更讓其他學生嘗試接觸異國文化。

亮點活動之一「小模特兒走秀」，輔導室主任邱群惠表示，異國文化除歷史、美食、景點之外，能凸顯各國文化的服裝也是關鍵之一，因此邀請學生和外籍媽媽穿上各國服裝，以走秀方式來展現。林佩娟說，其中一位越南媽媽特別穿上大紅色傳統服飾，她強調只有結婚等喜氣場合，才會穿到紅色禮服，而且穿禮服必須抬頭挺胸，也搞笑地說「越南很少胖子，因為要呈現好看的樣態」。