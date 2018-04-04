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潤餅皮老店 新竹東門市場飄香48年

2018-04-04 09:07聯合報 記者張雅婷╱即時報導

東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，Q彈卻不添加化學成分，深受內行人歡迎。記...
東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，Q彈卻不添加化學成分，深受內行人歡迎。記者張雅婷／攝影
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每年農曆新年至清明節，是潤餅皮販售的旺季，東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，Q彈卻不添加化學成分，深受內行人歡迎，第二代經營者李招枝表示，潤餅皮老店最早由她的公公開設，至今在新竹販售近48年，她從婚後就投入製作潤餅皮的學習，她透露製作關鍵就在「熟能生巧」，旺季時一天可賣出近千片的潤餅皮。

「我們家潤餅皮，絕對沒有添加吊白塊」，李招枝和著麵糰，以嫻熟的手勢在烤盤上做出一片片薄厚適中的潤餅皮，她說，其實原料就只有麵粉、水、鹽巴，看起來不起眼，卻是潤餅、春捲、花生捲冰淇淋等最棒的皮。

受到時代變遷，李招枝說以前老一輩的人總在過年、清明時，自己做春捲、潤餅，攤位的人潮絡繹不絕，排隊的人數多到來不及做完，因此必須全家出動，就連顧小孩、顧孫子時，只要小朋友肚子餓哭鬧，她就塞一口潤餅皮給小朋友吃，小朋友馬上就能閉嘴專心咀嚼。現在店裡主要客源為熟客、餐廳及外籍勞工佔最多數，而現在秤斤賣的潤餅皮旺季時一天可賣出近千片。

潤餅皮對李招枝及家族而言，不只是包潤餅、炸春捲，也是生活記憶，他們也熱心分享，近年來有許多菲律賓移工也來買潤餅皮回去做月亮蝦餅，還聽說南部客人買潤餅皮回去包麵，甚至還當場示範用兩片潤餅皮加上蛋、肉鬆、起司等，就能成為蛋餅食用，外皮還比早餐店的蛋餅皮Q彈好吃。

東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，Q彈卻不添加化學成分，深受內行人歡迎。記...
東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，Q彈卻不添加化學成分，深受內行人歡迎。記者張雅婷／攝影
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東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，第二代經營者李招枝表示，潤餅皮老店最早由...
東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，第二代經營者李招枝表示，潤餅皮老店最早由她的公公開設，至今在新竹販售近48年。記者張雅婷／攝影
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東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，第二代經營者李招枝表示，潤餅皮老店最早由...
東門市場一樓1093室的「潤餅皮老店」，第二代經營者李招枝表示，潤餅皮老店最早由她的公公開設，至今在新竹販售近48年。記者張雅婷／攝影
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潤餅清明節
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