親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50聯合報 記者林家琛╱即時報導

國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，...
國民黨新竹市黨部確定市議員提名政策，將以現任優先、年輕優先、議會過半為提名方向，合計提名22人。 記者林家琛／攝影
分享
國民黨新竹市黨部昨天熱烈討論後，確定「開大門」的市議員提名政策，希望老幹開新枝、紅花配綠葉，風城重返執政。

民進黨為了培養新人，黨內大老出馬跟老將溝通，重新布局規畫東區提名5人、西區1人、南區1人、北區3人、香山區2人，合計提名12人，提名總人數以現有9名席次為基礎，希望成長三分之一。

市長林智堅前辦公室主任賴稟豐與秘書曾文濤表態要在北區、秘書陳建名要在西區爭取參選；立委柯建銘助理鄭美娟則要搶攻東區新增的席次，藉由爭取婦女保障名額牽制國民黨男性候選人的得票數。

4月9日到13日期間香山若無女性登記，民進黨不排除徵召女性參選，以免發生「一旦國民黨賀玉燕禮讓新人會讓時代力量廖子齊輕鬆拿到婦女保障名額門票」的局面。

國民黨2018年提名人數22人，比2014年的提名人數17人多了5人，增幅近三成，但若相較現有14席次，訂定的成長目標超過二分之一，難度較民進黨高，雖展現重返執政的決心，但老將人人自危，產生「國民黨分散票源，漁利民進黨」的疑慮。

國民黨沒有民進黨的行政資源，仍要高額提名，市黨部主委呂學樟著眼於「要讓老幹出新枝」，藉由現任優先、老將穩獲提名的政策，巧妙騰出國民黨需要補充年輕新血的空間，避免「老少」提前在初選分裂，出師未捷。

國民黨107年九合一選舉
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

守護石虎 苗栗台中簽約跨域合作

2018-04-04 00:01

桃市查核預售建案 議員籲資訊公開

2018-04-04 00:00

蘆竹五酒桶山暫緩開路 採生態步道

2018-04-03 23:47

幼童跳安檢舞 桃機萌宣導吸睛

2018-04-03 23:06

環保掃墓 竹縣紙錢集中燒 桃市開免費專車

2018-04-03 23:00

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

雙薪育兒補助6千 鄭文燦：讓年輕家庭減輕負擔敢生

2018-04-03 20:15

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

無障礙斜坡道易位 輪椅族通行「撞」車道

2018-04-03 15:21

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

魚丸湯、香腸、杯子蛋糕… 哪場馬拉松補給站這麼犯規？

2018-04-03 10:42

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

綠捷機電標 市府將第3次函文 月底會有定案

2018-04-02 23:59

蘆竹赤塗崎溪疑遭工廠偷排汙 溪魚死亡

2018-04-02 23:56

愛心小黃 身障者怨看得到吃不到

2018-04-02 23:51

新竹劇場藝術節 4月21日開跑

2018-04-02 23:40

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

清明連假 桃園提供5條免費掃墓專車

2018-04-03 14:16
看更多

熱門文章

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-04 07:34

陳偉杰退出選舉 競選看板意外掀起「害羞」話題

2018-04-03 11:30

影／基隆童話巨偶空拍搶先看 民眾驚呼比黃色小鴨還美

2018-04-03 16:09

魚丸湯、香腸、杯子蛋糕… 哪場馬拉松補給站這麼犯規？

2018-04-03 10:42

金門湖庫水變「羅宋湯」？民眾心驚驚

2018-04-03 18:02

義美、卜蜂、日商紛紛進駐 雲縣府都靠這項秘密武器

2018-04-03 12:12

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

濃霧攪局金門上午班機全停飛 上千旅客受影響

2018-04-03 13:27

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

求職者注意！台塑與航空科技公司將到雲林招人

2018-04-03 13:38

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

水上鄉代會主席補選 翻桌衝突中賴坤城勝出

2018-04-03 16:46

搶先看！全台最大台南美術館即將完工 12月辦開館展

2018-04-03 13:09

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

「誰是老大」心結未解？ 關山土地公遶境車城缺席

2018-04-03 19:07

兒童節連假宜蘭兒童「零作業」 師生開心說好話

2018-04-03 11:27

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23

茂林「鬼斧神工」峽谷暴紅 多納部落將訂管理辦法

2018-04-03 20:16

核3廠也是恆春好鄰居 採購洋蔥解困還送弱勢

2018-04-03 15:29

尼莫、小紅帽、大野狼巨偶盤踞基隆 童話世界民眾驚奇

2018-04-03 12:25

清明假期展開 連三千公尺北大武山也客滿

2018-04-03 19:38

苗栗、台中跨域石虎保育 不要有下一個台灣雲豹

2018-04-03 12:32

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

期望合作建水廠 越南水廠願做台越交流窗口

2018-04-03 08:37

影／就業博覽會彰化登場 離岸風電廠月薪50K起跳

2018-04-03 12:25

富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15

兒童、清明5天春假連假！台南住宿訂房7成滿

2018-04-03 11:43

送給全國兒童禮物 多次入園宜蘭童玩護照只要100元

2018-04-03 09:13

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

潮州車站街道地圖成潮「洲」 鎮民：打錯地名太扯

2018-04-03 16:48

台糖計畫在東石鄉建牡蠣殼生技廠 地方疑慮汙染反對

2018-04-03 11:42

影╱河馬在你面前打架 動物園這區最多人歡呼

2018-04-03 16:43

助理控訴低薪 蔡宜珊遭綠營判違紀

2018-04-03 16:02

照顧病患家屬負擔大 照顧者心理狀況多半憂鬱

2018-04-03 09:18

清明連假 高雄管制8墓園及觀光區交通

2018-04-03 17:50

法商「迪卡儂」新竹旗艦店開工動土

2018-04-03 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top