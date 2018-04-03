桃園農博明登場開鑼 交管路線看這裡

2018-04-03 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



2018桃園農業博覽會明天將在新屋區會場正式登場，適逢清明假期，為避免交通塞車，桃園市警局交通大隊今天下午表示，明天一早展開農博展區交通疏導管制措施，台15線51公里到52.1公里、新屋區東興路的展場周邊禁止一般車輛進入及停放，會場外圍規畫北湖、桃科、大潭、海大及永安北岸5處停車場，可提供開車民眾停車後搭接駁車輕鬆遊農博。

桃園農業博覽會展期自明天（4月4日兒童節）到5月13日（母親節）止，位於新屋區東興路新屋氣象站旁展區，以循環經濟、綠色生活、地景藝術、科技農業為4大主軸，包括特色產業專區、文創藝術專區、環境永續專區、多元文化專區、在地生活專區及智慧科技專區6大主題專區，總共25個展館。

交通大隊長李建民表示，農博會場鄰近台15線、台61線、台66線，台15線為通往會場主要幹道，為避免車輛太多塞車，明天一早起進行交通疏導管制，台15線51K至52.1K、新屋區東興路禁止停車，會場周邊部分路段、重要路口實施單行管制或禁止轉向管制。

若民眾開車前往，會場外圍規畫北湖、桃科、大潭、海大及永安北岸5處停車場，總共4500格汽車停車位及486格機車停車位，可轉接駁車進會場，距離最近的北湖停車場設有身心障礙專用格位。