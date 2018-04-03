親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

桃園農博明登場開鑼 交管路線看這裡

2018-04-03 22:40聯合報 記者曾增勳╱即時報導

2018桃園農業博覽會明天將在新屋區會場正式登場，適逢清明假期，為避免交通塞車，桃園市警局交通大隊今天下午表示，明天一早展開農博展區交通疏導管制措施，台15線51公里到52.1公里、新屋區東興路的展場周邊禁止一般車輛進入及停放，會場外圍規畫北湖、桃科、大潭、海大及永安北岸5處停車場，可提供開車民眾停車後搭接駁車輕鬆遊農博。

桃園農業博覽會展期自明天（4月4日兒童節）到5月13日（母親節）止，位於新屋區東興路新屋氣象站旁展區，以循環經濟、綠色生活、地景藝術、科技農業為4大主軸，包括特色產業專區、文創藝術專區、環境永續專區、多元文化專區、在地生活專區及智慧科技專區6大主題專區，總共25個展館。

交通大隊長李建民表示，農博會場鄰近台15線、台61線、台66線，台15線為通往會場主要幹道，為避免車輛太多塞車，明天一早起進行交通疏導管制，台15線51K至52.1K、新屋區東興路禁止停車，會場周邊部分路段、重要路口實施單行管制或禁止轉向管制。

若民眾開車前往，會場外圍規畫北湖、桃科、大潭、海大及永安北岸5處停車場，總共4500格汽車停車位及486格機車停車位，可轉接駁車進會場，距離最近的北湖停車場設有身心障礙專用格位。

市警局表示，因應清明節掃墓習俗，5日清明節當天，針對掃墓民眾及在地居民彈性開放部分通行及停車管制措施，農博期間市警局每天動員100多名警民力維持交通，並呼籲民眾前往農博參觀，最好使用大眾運輸工具搭乘接駁車前往。

2018桃園農業博覽會明天到5月13日母親節止，規畫6大主題專區25個展館特色，...
2018桃園農業博覽會明天到5月13日母親節止，規畫6大主題專區25個展館特色，很有看頭。圖／桃園市府提供
分享
2018桃園農業博覽會明天登場，警方明天一早起實施展區交通疏導管制措施，台15線...
2018桃園農業博覽會明天登場，警方明天一早起實施展區交通疏導管制措施，台15線51公里到52.1公里、新屋區東興路周邊禁止一般車輛進入及停放。圖／市警局提供
分享
2018桃園農業博覽會明天登場，警方明天一早起實施展區交通疏導管制措施，設有5處...
2018桃園農業博覽會明天登場，警方明天一早起實施展區交通疏導管制措施，設有5處汽機車停車場可轉乘接駁車。圖／市警局提供
分享

農博停車場塞車
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

雙薪育兒補助6千 鄭文燦：讓年輕家庭減輕負擔敢生

2018-04-03 20:15

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

無障礙斜坡道易位 輪椅族通行「撞」車道

2018-04-03 15:21

清明連假 桃園提供5條免費掃墓專車

2018-04-03 14:16

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

綠捷機電標 市府將第3次函文 月底會有定案

2018-04-02 23:59

蘆竹赤塗崎溪疑遭工廠偷排汙 溪魚死亡

2018-04-02 23:56

愛心小黃 身障者怨看得到吃不到

2018-04-02 23:51

新竹劇場藝術節 4月21日開跑

2018-04-02 23:40

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

公館鄉藝術文化節鬧熱客庄 在地特色及好康到位

2018-04-02 14:07

新竹縣劇場藝術節開跑 為期三個月周周有藝術演出

2018-04-02 13:28

慶祝復活節！仁慈醫院發送復活蛋給民眾

2018-04-02 11:03
看更多

熱門文章

陳偉杰退出選舉 競選看板意外掀起「害羞」話題

2018-04-03 11:30

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-03 13:34

魚丸湯、香腸、杯子蛋糕… 哪場馬拉松補給站這麼犯規？

2018-04-03 10:42

影／基隆童話巨偶空拍搶先看 民眾驚呼比黃色小鴨還美

2018-04-03 16:09

義美、卜蜂、日商紛紛進駐 雲縣府都靠這項秘密武器

2018-04-03 12:12

濃霧攪局金門上午班機全停飛 上千旅客受影響

2018-04-03 13:27

金門湖庫水變「羅宋湯」？民眾心驚驚

2018-04-03 18:02

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

水上鄉代會主席補選 翻桌衝突中賴坤城勝出

2018-04-03 16:46

搶先看！全台最大台南美術館即將完工 12月辦開館展

2018-04-03 13:09

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

求職者注意！台塑與航空科技公司將到雲林招人

2018-04-03 13:38

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18

空中跑道重啟 禁高跟鞋和貓狗

2018-04-03 02:10

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23

核3廠也是恆春好鄰居 採購洋蔥解困還送弱勢

2018-04-03 15:29

兒童節連假宜蘭兒童「零作業」 師生開心說好話

2018-04-03 11:27

茂林「鬼斧神工」峽谷暴紅 多納部落將訂管理辦法

2018-04-03 20:16

尼莫、小紅帽、大野狼巨偶盤踞基隆 童話世界民眾驚奇

2018-04-03 12:25

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

苗栗、台中跨域石虎保育 不要有下一個台灣雲豹

2018-04-03 12:32

綠捷機電標 市府將第3次函文 月底會有定案

2018-04-02 23:59

清明假期展開 連三千公尺北大武山也客滿

2018-04-03 19:38

期望合作建水廠 越南水廠願做台越交流窗口

2018-04-03 08:37

AIT梅健華訪柯文哲 「聊新址沒聊政局」

2018-04-03 01:15

富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15

送給全國兒童禮物 多次入園宜蘭童玩護照只要100元

2018-04-03 09:13

影／就業博覽會彰化登場 離岸風電廠月薪50K起跳

2018-04-03 12:25

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

兒童、清明5天春假連假！台南住宿訂房7成滿

2018-04-03 11:43

愛心小黃 身障者怨看得到吃不到

2018-04-02 23:51

台中幼教主任不當管教 解除主管職

2018-04-02 23:14

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

台中肉市遷址環評說明會 選周一上班日被罵虛應故事

2018-04-02 23:27

台糖計畫在東石鄉建牡蠣殼生技廠 地方疑慮汙染反對

2018-04-03 11:42

照顧病患家屬負擔大 照顧者心理狀況多半憂鬱

2018-04-03 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top