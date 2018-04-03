法商「迪卡儂」新竹旗艦店開工動土

2018-04-03 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



標榜全球最大運動用品零售商的「迪卡儂」，看準竹科高消費力族群，將在新竹市慈雲路開設1萬500平方公尺（約3176坪）的新竹旗艦店，今天舉行開工動土典禮。

迪卡儂為法國最大運動休閒量販店，自2012年首間分店進駐台灣以來，已開設10家分店，日前迪卡儂執行長紀杰夫拜會市長林智堅，由市府積極協助進駐計畫。林智堅今天參加開工動土典禮表示，迪卡儂選擇全台最年輕、創稅力高、潛力無限的城市，是最好的投資選擇，市府將以副市長沈慧虹為總召集人，協助迪卡儂的投資計畫，還會打造優質投資創業環境，增加市民的就業機會。

林智堅說，迪卡儂位處發展最快速的關埔地區，鄰近更有科學園區、他極力推動的「竹科X基地」創新科技廊帶，透過與竹科管理局、台肥、中油等單位合作，鎖定人工智慧(AI)與物聯網(IOT)等創新技術領域，將公道五路上總計28公頃的台肥與中油土地，營造優質投資創業環境，吸引更多產業進駐，讓在地企業根留新竹。