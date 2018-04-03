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新竹縣府辦彩繪神豬賽！冠軍得5萬

2018-04-03 16:46聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣政府為讓民眾認識義民信仰精神及價值，推動創意彩繪神豬比賽，至今邁入第9年。縣長邱鏡淳表示，藉由創意彩繪神豬等文創商品，促進國際城市文化交流，範圍遠達北美、歐洲、日本等國各大不同城市，將新竹縣行銷至全世界。

邱鏡淳邀請，大小朋友一起用環保、趣味性及藝術創作方式，共同推廣義民信仰精神及價值，作品徵選至5月31日截止。

文化局長張宜真表示，賽神豬為義民祭典重要民俗活動，為擴大民眾參與義民祭活動，特辦理創意彩繪神豬作品徵選活動。去年來說，參與民眾來自13縣市近800件作品參賽，今年期待再創新紀錄。

「獎金優渥，快來參加！」張宜真說，今年徵選活動分為國小組與一般組進行。國小組計採特等獎1名，獎金5千元、頭等獎1名，獎金3千元、二等獎1名，獎金2千元、佳作5名，獎金1千元。一般組則計採特等獎1名，獎金5萬元、頭等獎1名，獎金3萬元、二等獎1名，獎金2萬元、優選7名，獎金各5千元、佳作10名，獎金各2千元。

創意彩繪神豬作品徵選活動即日起至2018年5月31日止，填寫相關報名資料（包含200字以內的設計理念）、繳交A4尺寸彩色設計稿（請至新竹縣文化局網站下載報名表及神豬設計圖稿）及作品光碟，郵寄至30295新竹縣竹北市縣政九路146號/新竹縣政府文化局史料文獻科收。詳情請上文化局官網查詢，或電洽03-5510201轉701-703。

新竹縣文化局辦創意彩繪神豬作品徵選活動。記者郭宣彣／攝影
新竹縣文化局辦創意彩繪神豬作品徵選活動。記者郭宣彣／攝影
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縣長邱鏡淳（左）、文化局長張宜真（右）邀請民眾，一同參加新竹縣文化局辦創意彩繪神...
縣長邱鏡淳（左）、文化局長張宜真（右）邀請民眾，一同參加新竹縣文化局辦創意彩繪神豬作品徵選活動。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣文化局辦創意彩繪神豬作品徵選活動。記者郭宣彣／攝影
新竹縣文化局辦創意彩繪神豬作品徵選活動。記者郭宣彣／攝影
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