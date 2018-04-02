親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹地區晚間10時左右，包含南寮、竹北鳳岡等地方都突然停電台電新竹營業處副處長陳華信表示，今晚港南變電所六條饋電跳脫，影響了1萬1千多戶民眾，現在已修好兩條饋電，還有四條饋電仍在緊急搶修中，目前尚有7千多戶停電中。網友也陸續在臉書社團回報狀況，有人說路燈一閃一閃好恐怖，也有人說要出門結果鐵門打不開。

今晚港南變電所六條饋電跳脫，影響了1萬1千多戶民眾。 圖擷自PTT
今晚港南變電所六條饋電跳脫，影響了1萬1千多戶民眾。 圖擷自PTT
分享

停電台電
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

公館鄉藝術文化節鬧熱客庄 在地特色及好康到位

2018-04-02 14:07

新竹縣劇場藝術節開跑 為期三個月周周有藝術演出

2018-04-02 13:28

慶祝復活節！仁慈醫院發送復活蛋給民眾

2018-04-02 11:03

桃市府IG啟用 農博攝影賽有禮

2018-04-02 00:27

績優社工夜奔酒店 安置受暴婦

2018-04-02 00:24

總獎金240萬 客家音樂節激戰

2018-04-02 00:21

星期評論／婦幼節辦活動…友善生育更重要

2018-04-02 00:16

提醒獨居父 女繪服藥地圖

2018-04-01 23:48

40學童義賣表演 自賺畢旅費

2018-04-01 23:44

不去畢旅了 這班學童把經費捐愛心麵店

2018-04-01 23:41

湄洲媽祖分靈安座 苗栗客家大院媽祖村進駐

2018-04-01 19:43

新竹市客家會館秀染布工藝新美學

2018-04-01 13:32

福榮麵坊雇身心障礙員工苦撐 連小學生都送來加油字條

2018-04-01 12:07

畢旅錢自己賺 國小生義賣拉提琴

2018-04-01 11:56

2018老故事新創意即日起熱烈徵件中

2018-03-27 00:00
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

7公尺河堤溜滑梯啟用 大小朋友塞爆三重大台北都會公園

2018-04-01 11:50

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

舊嘉義市所荒廢近20年 活化集思廣益

2018-04-02 00:21

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

24位新住民媽媽 拚當語文老師

2018-04-02 00:21

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

摘梅釀梅DIY 梅玩梅瞭

2018-04-02 00:28

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

颱風就斷電 雲林樟湖國中小可以太陽能發電了

2018-04-02 00:21

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

清明連假基隆市公車坐免驚 達人帶你玩東岸

2018-04-02 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top