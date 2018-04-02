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與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37聯合報 記者曾增勳╱即時報導

「與死神拔河搶時間」，桃園市消防局與衛福部桃園醫院今天下午共同簽訂緊急救護與急診醫療合作備忘錄，今後針對桃園市民到院前心跳停止、急性心肌梗塞、急性腦中風及重大創傷4大重症，透過消防救護人員到院前，先將傷病情圖、心理資訊及12導程心電圖資料傳輸到醫院，「爭取搶救黃金時間」，桃園市長鄭文燦見證說，「與死神拔河需要很大力氣」，希望透過IOT互聯網提高救護搶救能量。

這項雙E（緊急救護、急診醫療）合作備忘錄，由桃園市消防局長胡英達、桃園醫院院長鄭舜平共同簽約，鄭文燦見證簽約儀式，針對中壢仁海宮、優沛可公司等單位捐贈500萬元給全市40消防分隊購買五合一緊急救救護系統裝備，鄭文燦分別致贈感謝狀感謝。

桃園醫院急診醫學部主治醫師黃建雄說，這項簽約可讓病人到院前緊急搶救端與醫院急診醫療端的「黃金搶救時間」無縫連結，透過行動傳輸系統，讓醫院在最短時間接收到院前心電圖、心跳、血壓、心糖及體溫等生理資訊、傷病情圖，可以及早反應準備急救，針對4大重症病人在黃金搶救時間急救醫療，估計可提高一成存活率。

鄭文燦表示，桃園市一年救護案達9600件，其中到院前心跳停止、急性心肌梗塞、急性腦中風及重大創傷4大重症案件約一成，如果透過雲端IOT互聯網傳輸，讓緊急救護和急診醫療無縫接軌，增加黃金時間把生命救回來機會，將可提升救護能量。

桃園市長鄭文燦（左二）見證消防局長胡英達（左一）與桃園醫院院長鄭舜平（右一）簽訂...
桃園市長鄭文燦（左二）見證消防局長胡英達（左一）與桃園醫院院長鄭舜平（右一）簽訂緊急救護與急診醫療合作備忘錄，爭取4大重症搶救黃金時間。記者曾增勳／攝影
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桃園市消防局與桃園醫院簽緊急救護與急診醫療合作備忘錄，消防隊員與桃醫急診團隊聯手...
桃園市消防局與桃園醫院簽緊急救護與急診醫療合作備忘錄，消防隊員與桃醫急診團隊聯手爭取4大重症搶救黃金時間，桃醫副院長陳日昌（左七）與急救團隊合影。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（左三）見證消防局長胡英達（左二）與桃園醫院院長鄭舜平（右二）簽訂...
桃園市長鄭文燦（左三）見證消防局長胡英達（左二）與桃園醫院院長鄭舜平（右二）簽訂緊急救護與急診醫療合作備忘錄，爭取4大重症搶救黃金時間。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦腦中風心肌梗塞
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