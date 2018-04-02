得獎社工督導喬羽華：保護受虐兒是天職

2018-04-02 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市政府社會處兒少保護社工督導喬羽華，今天獲衛生福利部「服務績優」獎項肯定。市長林智堅表示，喬羽華充分發揮社工專業，保護受虐的孩子，讓孩子能再度擁有家的幸福，是社會上不可或缺的穩定力量。

社會處表示，新竹市共有8位公、私部門的社工獲得獎項肯定，分別為服務績優類：社會處喬羽華社工督導及新竹馬偕紀念醫院鄭明珊社工師。資深敬業類：財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心楊銀美執行長、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所顏伶燕社工督導、許淑玲社工督導、沈俊賢主任及衛生福利部少年之家的蔡淑惠社工、王羽庭社工。

市府說，45歲的喬羽華， 民國99年到市府社會處工作，就投入第一線的兒童少年保護工作，在同仁眼中是個溫柔而堅定的媽媽，會為了受虐孩子拍桌對抗不公不義，會因為孩子受到安全照顧而開心鼓舞，也曾為了孩子的未來而勇於挑戰制度框架，即便假日，也輪值備勤，在兒少有需要的時候予以保護協助，視每一個孩子如心肝寶貝，不容侵害。

喬羽華表示，在這份兒少保護工作中，被威脅恐嚇、被彈劾糾正都是保護性社工在守護兒少之外，還需額外承受的隱形壓力，即使社工的付出被看見、肯定，但內心的感受五味雜陳，一般人很難體會的；社工生涯十餘載，與許多家庭和兒童站在一起，協助他們遠離暴力威脅。