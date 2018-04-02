得獎社工督導喬羽華：保護受虐兒是天職
新竹市政府社會處兒少保護社工督導喬羽華，今天獲衛生福利部「服務績優」獎項肯定。市長林智堅表示，喬羽華充分發揮社工專業，保護受虐的孩子，讓孩子能再度擁有家的幸福，是社會上不可或缺的穩定力量。
社會處表示，新竹市共有8位公、私部門的社工獲得獎項肯定，分別為服務績優類：社會處喬羽華社工督導及新竹馬偕紀念醫院鄭明珊社工師。資深敬業類：財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心楊銀美執行長、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所顏伶燕社工督導、許淑玲社工督導、沈俊賢主任及衛生福利部少年之家的蔡淑惠社工、王羽庭社工。
市府說，45歲的喬羽華， 民國99年到市府社會處工作，就投入第一線的兒童少年保護工作，在同仁眼中是個溫柔而堅定的媽媽，會為了受虐孩子拍桌對抗不公不義，會因為孩子受到安全照顧而開心鼓舞，也曾為了孩子的未來而勇於挑戰制度框架，即便假日，也輪值備勤，在兒少有需要的時候予以保護協助，視每一個孩子如心肝寶貝，不容侵害。
喬羽華表示，在這份兒少保護工作中，被威脅恐嚇、被彈劾糾正都是保護性社工在守護兒少之外，還需額外承受的隱形壓力，即使社工的付出被看見、肯定，但內心的感受五味雜陳，一般人很難體會的；社工生涯十餘載，與許多家庭和兒童站在一起，協助他們遠離暴力威脅。
她說：「但其實，社工，也是體制內的弱勢，往往我們保護了個案，卻保護不了自己」，每一天、每一張通報單，都往往交織著「要不要安置？可不可以返家？孩子安全嗎?」的聲音，而每一個決定，都會讓兒童生命也面臨重大的改變，安置當下的撕裂與衝突、各縣市找床位的奔波、重建家庭的阻力，但也都因為孩子重新回到家庭後的安心與笑容，再再的提醒自己，莫忘初衷。
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