桃園市國中技藝競賽 動力機械職群女選手不怕「抹黑」

2018-04-02 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



郭弦真（左）、陳奕伶（右）是參賽者少數的女選手而且技術熟練。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook 桃園市今年國中技藝教育競賽共有8職群15組，賽程至12日，「動力機械職群」先登場今天在清華高中舉行。競賽分學科與術科，學科測驗以筆試為主考驗選手對職群概論的熟悉度，由教育局統一命題。

術科考3題，分別為「拆裝機車GY6架上引擎汽缸頭及測量」、「拆裝SYM Duke電系及元件測量」及「拆裝TOYOTA Tercel前輪碟式煞車塊及測量」，考驗選手機車引擎拆裝、基本保養、查修電系元件流程、簡易燈光系統故障排除及汽車煞車拆裝、元件更換、安全極限量測、輪胎更換等能力。

透過實做可以檢視選手對引擎原理、電系迴路、汽車底盤及煞車系統等基礎理論的理解程度。每位選手皆須在指定時間內，以正確的程序，完成這3項考驗，才有機會脫穎而出。

「動力機械」群競賽參賽選手78人有3名女生，平南國中郭弦真動作熟練頗受矚目。平南輔導室主任蔡慧文表示，弦真從七年級就決定要讀高職汽修科，學校辦理的寒假技藝育樂營開設動力機械職群與汽車有關的課程，她也有參加，是一位技藝性向十分明顯的孩子。

清華高中的指導老師謝奇達表示，郭弦真在學習過程中總是「眼神專注、態度認真，不怕髒、不怕苦，常在下課後反覆練習」，讓老師們注意到她的學習表現。郭弦真說自己從小就喜歡拆裝各種新奇事物，技藝課程都是她有興趣學習的功課。

中興國中陳奕伶也報名動力機械群競賽，指導老師新興高中卯志祥老師透露，奕伶選擇動力機械和父母親都是工程師有關，她自己對動力機械課程充滿興趣，主動爭取擔任選手，培訓過程中不怕髒並且充分配合訓練。