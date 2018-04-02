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新竹市農會 獲授權審議友善環境耕作單位

2018-04-02 17:43聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市農會獲農糧署授權，成了北台灣唯一可以審議友善環境耕作的單位，農會總幹事鍾祥銘今天表示，這是一種榮譽，也是責任。

鍾祥銘上月代表市農會獲農糧署頒發「友善土地幸福永續」獎牌。他說，有機認證依據「農產品生產及驗證管理法」，可認證的單位較多，但可以審議友善環境耕作的單位很少。市農會主任許淑雲說，新竹市農會是北台彎唯一一個。

市農會表示，有機耕作與友善環境耕作的方法與基準一致，但有機有法規，採認證制，違反者有罰則，而友善沒有法規，採審議制，沒有罰責。

新竹市農會獲農糧署授權，成了北台灣唯一可以審議友善環境耕作的單位，農會總幹事鍾祥...
新竹市農會獲農糧署授權，成了北台灣唯一可以審議友善環境耕作的單位，農會總幹事鍾祥銘今天表示，這是一種榮譽，也是責任。記者林家琛／攝影
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