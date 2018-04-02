超徵還稅於民 法稅改革聯盟倡連署

2018-04-02 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



5月份報稅季節將到，法稅改革聯盟有感於法稅議題艱深、民眾不易了解，特於昨天在全台各地舉辦法稅相關活動，這次在竹北市文化公園舉辦法稅教育親子園遊會「喵星人的奇幻世界」，現場吸引近三千民眾湧入，許多爸爸媽媽帶著孩子一同闖關遊戲，十分熱鬧。

聯盟指出，這次除有民眾參與外，還有新竹地區各村里長及民意代表共50多位共襄盛舉，表達推動改革的決心。

法稅改革聯盟表示，稅制不公造成企業出走、外資卻步，進而導致台灣經濟衰退、工作機會減少、勞工低薪等嚴重問題，攸關下一代的未來，因此這群聯盟志工的孩子雖然還年幼，也都願意與爸爸媽媽們站出來參與，期許大家共同努力推動法稅改革，實現賦稅人權，讓下一代擁有希望的未來。

公投法剛通過，法稅改革聯盟發起人之一教授吳景欽，率先發動「超徵還稅於民」提案連署，要求將2014到2017年超徵稅收五千億還稅給所有國民，指出超徵原因不明，讓人強烈懷疑，是否為違法、濫權徵稅所致？另外，財政部宣稱超徵填補財政赤字，卻越補越大洞等問題；且藍綠政治人物包括總統蔡英文曾公開表示，超徵退稅的承諾，呼籲蔡總統正可以實現承諾作為政治家典範。