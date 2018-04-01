看到一張手繪孝親「服藥地圖」 家訪社工眼眶都紅了

2018-04-01 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「早飯前血糖藥、一定要吃飯」、「早飯後跟藥盒的藥丸一起吃」…還有「牛奶、豆漿不能喝」，42歲鄭姓婦人為獨居的69歲父親貼心設計一張圖文並茂「服藥地圖」，叮嚀提醒按時服藥，滿溢孝親之情，家訪的社工人員看到不禁紅了眼眶。

苗栗縣政府社會處今年2月底接獲社會救助通報，社工家訪發現，鄭姓老翁的太太離家多年，他到工地當板模工及打零工，獨自扶養2女1男，但兒子目前不知去向，次女因重度身心障礙安置在機構，長女嫁到台中市。鄭姓老翁過去沒有申請任何社會福利幫忙，咬牙苦撐，直到去年底，因病倒下。

社工指出，鄭姓老翁去年5、6月間發現得了癌症，但並未積極求醫，去年底病情惡化，頻繁到台中市醫院接受治療，今年1月手術，2月返家休養。地方接獲通報，得知他無力醫療及也有經濟壓力，苗栗縣政府啟動緊急變故家庭即時送愛補助計畫，協助申請低收入或中低收入戶資格，期間提供每月5000元生活扶助費。

鄭姓老翁長女出嫁台中市多年，雖有家庭需要照顧，但父親生病期間，她不僅帶父親到醫院看病，每天並往返苗栗、台中兩趟，幫父親準備3餐，還會細心標註服藥時間、種類及注意事項，提醒父親按時服藥，社工日前家訪瞥見，原以為是1張普通塗鴉，沒想到是服藥地圖。