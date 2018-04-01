民宿管理辦法鬆綁 桃園大溪開放老城區申請民宿

2018-04-01 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



交通部觀光局公告修正民宿管理辦法，民宿客房總樓地板面積、都市計畫區設立民宿規定鬆綁，規定民宿中客房須符合8間、240平方公尺以下，並有條件放寬客房得設於集合住宅與地下樓層，桃園市將於4月中旬開放都市計畫區中大溪老城區申請民宿，盼帶動大溪觀光。

觀光旅遊局觀光管理科科長李復華表示，目前全桃園市合法民宿有39間，原因在於非都市計畫用地才能申請建造民宿，桃園市大多土地為都市計畫，因此合法民宿數量並不多。去年11月4日交通部考量都市計畫土地中，可能也有設置民宿需求，因此修正《民宿管理辦法》，新增「據人文或歷史風貌之相關區域」，得設置民宿。

李復華指出，桃園市大溪老城區，剛好就是都市計畫中、已規劃「具人文或歷史風貌相關區域」，因此得以合法開放民宿申請，範圍北從康莊路、東接慈湖路、南至康莊路（大漢街口）、西以臨大漢溪崖線為界，亦是率全國之先，依法公告歷史區開放民宿案例，盼能增加桃園市合法民宿數量，帶動觀光。

根據民宿管理辦法，人文歷史區域內可合法申請民宿，建築物用途以住宅為主、不得設於集合住宅、建築物實際由使用人自行經營、客房不得設於地下樓層等規定，鼓勵大溪民眾以「家庭副業」方向經營，提供大溪旅客體驗老城風景，預計4月16日起開放申請設立民宿。不少民眾期待，大溪若有民宿，未來夜間將可帶進更多藝文表演活動，使大溪老街特色更加多元化。