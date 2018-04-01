親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密

避免濫葬、疊葬 桃園復興建納骨牆示範公墓

2018-04-01 07:23聯合報 記者許政榆╱即時報導

早期原住民先人過世，習慣以土葬方式處理，但因長年下來造成部落環境濫葬、疊葬、甚至無地可葬的情形，復興區公所為推動公墓景觀美化，自102年起取得中央補助，於復興區設立6處示範公墓，未來朝「一里一公墓」目標邁進。

復興區公所表示，自102年開始，先行取得中央補助款項後，隨即在轄區內規劃籌建6座原住民區示範公墓，每座預算編列2500萬元，首座於105年10月3日在三光里啟用，而霞雲里示範公墓昨天也正式啟用，上午以原住民傳統祈福儀式宣告。

復興區長曾志湘表示，復興區有58個部落，總面積為350.77平方公里，復興區因為法定「水資源保護區」及「原住民保護區」，與建築相關法規等多項法令限制，經清查統計，殯葬墓地可利用面積僅為81348平方公尺，造成復興區長期面臨墓地嚴重不足的困擾，導致衍生疊葬、濫葬後遺症。

為改善墓地濫葬情形，復興區公所推動公墓轉型，也多次和地方居民溝通，鼓勵將土葬改以火化，已改變過去原住民難以接受火化的觀念，紛紛認同並協助將先人骨骸移出，協助公所將原公有墓地清理。

區公所表示，新啟用的復興區霞雲里示範公墓，因受法規限定，採4米以下的廊道型式，面積達1170平方公尺，共有6座雙面納骨牆共12面，櫃位數量912位（其中含骨灰櫃位336位，骨骸櫃位576位），以及原地清出無主祖先塚1座等，依該里人口比率，預計可使用40年。

周邊設施另有活動廣場、停車場、金爐、休憩涼亭、廁所及環境美化工程等，主體及周邊設備完善，可改善以往傳統土葬所衍生的濫葬及傳統疊葬問題，足以提供原住民地區現代殯葬新需求。

桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用。記者許政榆／攝影
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用。記者許政榆／攝影
分享
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用。記者許政榆／攝影
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用。記者許政榆／攝影
分享
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用，旁邊有金爐供祭祀民眾使用。記者許...
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓，昨日正式啟用，旁邊有金爐供祭祀民眾使用。記者許政榆／攝影
分享
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓。記者許政榆／攝影
桃園市復興區霞雲里納骨牆示範公墓。記者許政榆／攝影
分享

原住民保護區

相關新聞

民宿管理辦法鬆綁 桃園大溪開放老城區申請民宿

2018-04-01 07:47

慈濟援建 造橋、後龍國中新校舍動土

2018-03-31 23:37

越語配音獲肯定 10歲童再返台就學無礙

2018-03-31 23:37

後巷蟑鼠橫行…美化後悠閒喝茶

2018-03-31 23:36

輔導跨國銜轉學子 桃市訂SOP

2018-03-31 23:35

熊爸慧眼 汽車廢料變「花蟹」

2018-03-31 23:33

桃煉廠野餐 免費報名

2018-03-31 23:24

新竹關埔國小學區爭搶 竹科人購屋首選之一

2018-03-31 22:14

桃園青年草地音樂會 為桃青之星總決賽暖身

2018-03-31 20:25

新竹新光三越熄燈 傳SOGO、誠品、IKEA洽談接手

2018-03-31 19:49

竹科購地跳票 配租戶不滿舉白布抗議

2018-03-31 19:33

慈濟援建苗栗學校 造橋、後龍國中率先動土

2018-03-31 19:17

西濱快南下208K~216k 4月9日起封閉42天

2018-03-31 15:39

桃園農博 打造一對8公尺高錦鯉迎賓綠雕裝置

2018-03-31 15:39

新竹關埔國小學區爭搶 住對面卻讀不到家長抗議

2018-03-31 14:14

桃市抽驗應景食品 橄欖果乾驗出非法色素莧菜紅

2018-03-31 11:22

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

舊山線鐵道自行車7月試營運 設2接駁站

2018-03-31 00:03

新竹兒藝節 飯店祭出優惠攬客

2018-03-31 00:00

物件少 沒得挑 桃市包租代管僅19件

2018-03-30 23:56

51歲男日搬千斤 輔具減壓增效率

2018-03-30 23:53

新光三越 新竹中華店今熄燈

2018-03-30 23:51

桃市單身青年租金補貼 議員喊加碼

2018-03-30 23:46

西濱中部路段完工 通苑居民抱怨「看得到用不到」

2018-03-30 21:46

國民黨苗栗市長初選4月12日起民調 15日公布結果

2018-03-30 20:44

舊山線RailBike7月試營運 騎一趟1個半小時

2018-03-30 20:01

再過24小時 新竹新光三越說掰掰

2018-03-30 19:40

新竹兒藝節 飯店推優惠專案搶商機

2018-03-30 19:30

2018老故事新創意即日起熱烈徵件中

2018-03-27 00:00
看更多

熱門文章

應網友要求拍到車輪餅正妹 童仲彥：選民服務做到底

2018-03-31 10:44

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

「拒絕蠻幹！」永平國小抗議 新北交通局回應了

2018-03-31 10:44

驚！南投人口流失 1個月後跌破50萬大關

2018-03-31 19:45

巨型小丑魚現身基隆街頭 小朋友直呼好可愛

2018-03-31 15:25

台中太原路觀光夜市申請中就開張 恐需先停業

2018-03-31 16:46

中台世界博物館兒童節免費活動一籮筐

2018-03-31 13:24

親民黨議員基隆提6人4位女性 信義、仁愛區未提

2018-03-31 12:14

新竹新光三越熄燈 傳SOGO、誠品、IKEA洽談接手

2018-03-31 19:49

頭份交流道提前1小時開放路肩 可望續辦至連絡道改善

2018-03-31 15:56

小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56

白鹿洞市府店歇業 老闆嘆：解脫大於捨不得

2018-03-31 12:52

民生汐止線再次啟動環評 居民盼車站地點鄰近生活圈

2018-03-31 21:18

沉積30年垃圾將出土 永平國小拒絕挖操場建停車場

2018-03-31 11:42

螢光點點真美！嘉大社口林場黑翅螢現身

2018-03-31 15:38

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

國境之南也瘋「髒髒包」 為低迷消費注入強心針

2018-03-31 10:45

反對挖垃圾蓋停車場！永平國小家長自救會赴交通部抗議

2018-03-31 10:35

柯P被爆料不斷 他回應「歡迎、選舉時你們就無計可施」

2018-03-31 12:28

新竹關埔國小學區爭搶 住對面卻讀不到家長抗議

2018-03-31 14:14

屏東鹽埔「龍貓」秘境 綠色單車隧道透心涼

2018-03-31 14:37

一次品賞阿里山40款高山好茶 只有兩天！

2018-03-31 11:25

女教授脖子腫 愛吃海帶害的？誤會大了

2018-03-31 19:54

影╱宜蘭綠色博覽會登場 縣長搭火車去開幕

2018-03-31 09:58

桃園農博 打造一對8公尺高錦鯉迎賓綠雕裝置

2018-03-31 15:39

新竹關埔國小學區爭搶 竹科人購屋首選之一

2018-03-31 22:14

網購家具年營業額6000萬 老闆竟是3年輕人

2018-03-31 18:41

慈濟援建苗栗學校 造橋、後龍國中率先動土

2018-03-31 19:17

環團赴高雄市府陳情 怒請環保主事者吃黑灰「髒髒包」

2018-03-31 17:36

南投人口直落 南投縣長：社福公平才能避免磁吸效應

2018-03-31 23:38

陶瓷嘉年華人群擠爆 朱立倫戴墨鏡牽狗踩街

2018-03-31 14:13

影／ 內門宋江創意陣頭大賽決戰 龍華科大稱霸

2018-03-31 20:23

彰化媽回鑾遶境 午夜返回南瑤宮安座

2018-03-31 20:57

西濱快南下208K~216k 4月9日起封閉42天

2018-03-31 15:39

1700坪百年倉庫 再拚高港盛世

2018-03-31 23:43

穿KMT潮T幫周錫瑋站台 林德福要幫找 「3XL」

2018-03-31 17:18

桃市抽驗應景食品 橄欖果乾驗出非法色素莧菜紅

2018-03-31 11:22

青銀共居慶滿月 楊奶奶：有年輕人陪伴不無聊

2018-03-31 22:10

玉泉洋蔥紅酒10歲了 台酒公司南下產地「尋根」

2018-03-31 20:21

上市公司徵才 機械專才開出60k至77k

2018-03-31 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top