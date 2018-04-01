避免濫葬、疊葬 桃園復興建納骨牆示範公墓

2018-04-01 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



早期原住民先人過世，習慣以土葬方式處理，但因長年下來造成部落環境濫葬、疊葬、甚至無地可葬的情形，復興區公所為推動公墓景觀美化，自102年起取得中央補助，於復興區設立6處示範公墓，未來朝「一里一公墓」目標邁進。

復興區公所表示，自102年開始，先行取得中央補助款項後，隨即在轄區內規劃籌建6座原住民區示範公墓，每座預算編列2500萬元，首座於105年10月3日在三光里啟用，而霞雲里示範公墓昨天也正式啟用，上午以原住民傳統祈福儀式宣告。

復興區長曾志湘表示，復興區有58個部落，總面積為350.77平方公里，復興區因為法定「水資源保護區」及「原住民保護區」，與建築相關法規等多項法令限制，經清查統計，殯葬墓地可利用面積僅為81348平方公尺，造成復興區長期面臨墓地嚴重不足的困擾，導致衍生疊葬、濫葬後遺症。

為改善墓地濫葬情形，復興區公所推動公墓轉型，也多次和地方居民溝通，鼓勵將土葬改以火化，已改變過去原住民難以接受火化的觀念，紛紛認同並協助將先人骨骸移出，協助公所將原公有墓地清理。

區公所表示，新啟用的復興區霞雲里示範公墓，因受法規限定，採4米以下的廊道型式，面積達1170平方公尺，共有6座雙面納骨牆共12面，櫃位數量912位（其中含骨灰櫃位336位，骨骸櫃位576位），以及原地清出無主祖先塚1座等，依該里人口比率，預計可使用40年。