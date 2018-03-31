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新竹關埔國小學區爭搶 竹科人購屋首選之一

2018-03-31 22:14聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市府斥資上億元在關埔重劃區內興建關埔小學，預計打造成森林小學，目前校區還未完工，早已帶動周邊房市。房產專家認為，鄰近緊鄰國道中山高速公路，交通方便，區內還有COSTCO量販店、綠園道公園，還有龍山國小、交通大學、清華大學、光武國中等學區，區域生活機能成熟，成為竹科人購物首選之一。

新竹市政府表示，關埔重劃區總面積約59公頃，從2007年進行重劃，鄰近新都心計畫區、高鐵新竹車站特定區、新竹科學園區，主要分為光埔、關長兩大區。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，早年因新竹科學園區周邊腹地有限，不少竹科人選擇在鄰近的竹北市購物，不過，這幾年來，關埔重畫區生活圈重新建立，區內有COSTCO量販店、綠園道公園，學校更有龍山國小、交通大學、清華大學、光武國中等學區，從國小到大學學校全包，生活機能充足。

江怡慧說，在民國100年「奢侈稅」，以及民國105年「房地合一稅」政策上路後，讓新竹的短期投客出場，3年來房價盤整後，可讓真正的「自住客」買到價格最為合理的房屋，避免買到投資客所炒過的「房價」。她補充，不過，新竹地區較為特別，雖近年來短期投資客退場，但也沒有讓竹市房價因此下降過多，降價約僅不到1成。

江怡慧表示，關埔小學預計打造為森林小學，吸引不少建商在周邊推案，周邊2至5年電梯大樓，成交單坪均價26至33萬，5至10年則每坪24至28萬元，至於10年以上房屋，因數量數少沒有統計。另外，若為知名建商如惠宇、坤山的建案，每坪要價至少30萬元以上。

信義房屋新竹經國店店長張宜佳認為，市府又打造關埔小學，為新竹首座的「森林小學」，就學環境佳，且與原有的光復路舊商圈相輔相成，購物方便，另也有如綠園道公園，成為親子假日休憩好去處，因此，吸引不少竹科家長，轉至此處購屋入住，移入新的生活圈。

新竹市關埔國小新校區興建中。 記者郭宣彣／攝影
新竹市關埔國小新校區興建中。 記者郭宣彣／攝影
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量販店清華大學重劃區

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