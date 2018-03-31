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桃園農博 打造一對8公尺高錦鯉迎賓綠雕裝置

2018-03-31 15:39聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天到新屋區桃園農業博覽會基地，發表7個特色產業專區場館時表示，農博入口處「錦鯉館」是新屋的錦鯉養殖特色產業。展場入口打造一對8公尺高，迎賓錦鯉綠雕意象裝置，共耗費40噸鋼材塑型，外在布置桃園「草花王國」特色草花盆栽綠美化。

2018桃園農業博覽會將在4月4日正式開幕，目前25個場館大致完成展場布置，不少遊客慕名在開幕前入場搶先看。桃園市長鄭文燦表示，桃園除了在工業產值居全國之冠，在農業發展方面，也展現小而強、小而美的特色。

鄭文燦表示，去年桃園農業博覽會試營運共有8個展區，今年則擴大為25個展區，連續2年都花費8.5億元，經費不到台北花博的1/15，卻創造無限效益，帶給市民、遊客、學生、國際友人精彩體驗。

2018桃園農業博覽會25個展區中，12個桃園特色產業展區，每一個展區都扣連著桃園農業的特色，呈現多樣主題，展現獨一無二的魅力，打造農博成為農業交流的平台。展館也推出許多DIY實作、互動體驗及活動。

桃園農博特色產業專區，「錦鯉園」前的入口意象，市府與世紀鋼鐵合作，運用40噸鋼材，在入口意象打造高達8米的巨大錦鯉綠雕裝置藝術，並搭配草花裝飾，展現桃園草花王國的特色，也看見新屋錦鯉文化。

「花漾館」呈現桃園在地草花、蘭花栽培技術；「漁夫村」，有漁船展館造型、白沙岬燈塔，假日邀請名廚海鮮料理教學；「茶香庄」，運用三合院建築呈現茶鄉風情；「綠迷宮」，運用綠色植物打造迷宮，讓大家看到多彩變化。

「蜂樂園」，以蜂巢式地景藝術設計養蜂產業意象；「水利館」，由水務局與桃園農田水利會、石門農田水利會、雲林農田水利會共同策展，讓大家看到農業背後的水利文化及水利工程。

環境永續專區內的「溫室饗宴」，讓大家看見未來科技農業的實力。為了克服傳統農業看天吃飯的問題，以控制溫度、濕度、照明等方式，打造植物新的生長環境；在地生活專區包括：「魚菜共生」、「快樂牧場」、「閩食文化」等展區。

智慧科技專區有「創新農機館」，由農委會策展，展現多款智慧、科技農業機械，未來可推廣至東南亞各國，創造合作契機，這些主題都是在農業實踐上，所採用更科技、友善、智慧的方式。

2018桃園農業博覽會將於4月4日正式開幕，展場基地約有30公頃，以循環經濟、地景藝術、綠色生活、科技農業為四大核心，共有6大專區、25個展區，超過30場次的活動，呈現桃園農業、漁業的在地元素，不僅展示產品，也有許多DIY實作、互動體驗、活動，像是閩食文化體驗、漁夫館的海鮮料理等，每一個展館都充滿魅力。

桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，市長鄭文燦今到場主持特色產業館發表會，介...
桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，市長鄭文燦今到場主持特色產業館發表會，介紹場館特色。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為花漾館。記者張弘昌／攝影
桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為花漾館。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場入口處，一對8公尺高錦鯉綠雕裝置已完成布置。記者張弘昌...
桃園農業博覽會新屋基地展場入口處，一對8公尺高錦鯉綠雕裝置已完成布置。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為錦鯉館。記者張弘昌／攝影
桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為錦鯉館。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為漁夫村以白沙岬燈塔及大漁船展覽館呈現...
桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，圖為漁夫村以白沙岬燈塔及大漁船展覽館呈現。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場入口處，一對8公尺高錦鯉綠雕裝置已完成布置。記者張弘昌...
桃園農業博覽會新屋基地展場入口處，一對8公尺高錦鯉綠雕裝置已完成布置。記者張弘昌／攝影
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桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，漁夫村展館內有各式漁具及漁船型及漁產業介...
桃園農業博覽會新屋基地展場布置陸績完成，漁夫村展館內有各式漁具及漁船型及漁產業介紹。記者張弘昌／攝影
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農田水利會鄭文燦農博

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