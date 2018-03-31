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西濱快南下208K~216k 4月9日起封閉42天

2018-03-31 15:39聯合報 記者劉明岩╱即時報導

公路總局為辦理西濱快速道路(台61線)伸縮縫整修工程，從4月9日至5月21日期間，封閉208K~216k南下路段（即大城交流道南下入口匝道及橋頭交流道南下出口匝道），施工期間，公路總局籲請用路人改道行駛。

公路總局建議，西濱快速道路(台61線)伸縮縫整修工程期間，南下車輛請改道由台17線行駛至橋頭交流道上匝道接台61線，車程距離8.8公里及行車時間約增加12分鐘，請用路人依號誌減速慢行，確保行車安全。

公路總局為辦理西濱快速道路(台61線)伸縮縫整修工程，從4月9日至5月21日期間...
公路總局為辦理西濱快速道路(台61線)伸縮縫整修工程，從4月9日至5月21日期間，封閉大城交流道南下入口匝道及橋頭交流道南下出口匝道。公路總局提供
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