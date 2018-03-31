西濱快南下208K~216k 4月9日起封閉42天

2018-03-31 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



公路總局為辦理西濱快速道路(台61線)伸縮縫整修工程，從4月9日至5月21日期間，封閉208K~216k南下路段（即大城交流道南下入口匝道及橋頭交流道南下出口匝道），施工期間，公路總局籲請用路人改道行駛。